همانطور که الکترونیک آرتز قول آن را داده بود، تعداد زیادی از بازی‌های این شرکت برای خرید روی فروشگاه استیم موجود شده‌اند. این بازی‌ها ابتدای همکاری الکترونیک آرتز و استیم است و به زودی نه‌تنها بازی‌های بیشتری از آرشیو الکترونیک آرتز به استیم می‌آیند، بلکه سرویس اشتراکی این شرکت یعنی EA Access هم در دسترس کاربران استیم قرار خواهد گرفت.

شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز سال‌ها پیش با راه اندازی پلتفرمی به نام «اوریجین» برای عرضه‌ی بازی، استفاده از دیگر فروشگاه‌های دیجیتال بازی را کنار گذاشت و تمام بازی‌های کامپیوتر خود را توسط فروشگاه اوریجین عرضه کرد. دیروز شاهد عرضه‌ی ۲۵ بازی الکترونیک آرتز، شامل بازی‌هایی مثل «کرایسیس ۳»، «بازسازی برن‌آوت پارادایز» و «عصر اژدها ۲» روی استیم بودیم.

بیشتر بازی‌هایی که الکترونیک آرتز اخیرا به استیم آورده، تا روز ۹ جولای شامل تخفیفی ۵۰ درصدی یا بیشتر خواهند بود.

البته که طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، این بازی‌ها موج اول عرضه‌ی بازی‌های این شرکت روی استیم را رقم می‌زنند؛ طوری که قرار است بازی‌های الکترونیک آرتز به تدریج همگی روی استیم عرضه شوند. یعنی با اینکه که بیشتر بازی‌های عرضه شده نسبتا قدیمی هستند و خبری از عرضه‌ی فیفا ۲۰ و بتلفیلد ۵ و ایپکس لجندز روی استیم نیست، ولی این بازی‌ها هم به استیم خواهند آمد.

در کنار این خبر، الکترونیک آرتز هم‌چنین گفت که سرویس اشتراکی EA Access که در حال حاضر روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان ارایه می‌شود، در دسترس کاربران استیم هم قرار خواهد گرفت. مشترکان این سرویس می‌توانند با پرداخت اشتراکی ماهیانه، به لیست بزرگی از بازی‌های الکترونیک آرتز دسترسی داشته باشند. مطمئنا الکترونیک آرتز می‌خواهد آرشیو بازی‌های خود روی استیم را کامل‌تر و بزرگ‌تر و سپس اقدام به ارایه‌ی سرویس EA Access روی این پلتفرم کند.

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که در راستای همکاری الکترونیک آرتز و استیم، تمام بازی‌های جدید الکترونیک آرتز از آبان ماه در کنار پلتفرم اوریجین، روی استیم هم به صورت همزمان عرضه شده‌اند؛ مثل بازی Jedi Fallen Order که همزمان با تمام پلتفرم‌های دیگر، روی استیم هم عرضه شد. با این حال، آرشیو بزرگی از بازی‌های الکترونیک آرتز وجود دارند که حدودا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ روی هیچ پلتفرمی به غیر از اوریجین عرضه نشدند.

طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز، سرویس EA Access تابستان سال جاری به استیم خواهد آمد.

منبع: GameSpot

