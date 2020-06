یکی دو روزی است که Valorant، بازی جدید شرکت Riot Games رسما عرضه شده؛ عرضه‌ای که چندان بدون مشکل هم نبوده است. با این حال، این مشکلات همگی در پی تقاضای بسیار زیاد برای بازی و شلوغی سرورهای آن هستند. بازی Valorant در بازه‌ای چند ماهه آن‌قدر بزرگ شده است که توانایی رقابت با مهم‌ترین اکشن‌های اول شخص حال حاضر را دارد. در نتیجه، انتظار عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی بازی Valorant به هیچ وجه موضوعی دور از ذهن نیست. شرکت Riot Games گفته است که در حال بررسی امکان عرضه‌ی Valorant روی کنسول‌های بازی هستند.

تهیه کننده‌ی Valorant از احتمال عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی این بازی صحبت کرده است.

بازی Valorant جدیدترین ساخته‌ی شرکت سازنده‌ی لیگ آو لجندز و تلاش آن‌ها برای ورود به عرصه‌ی اکشن‌های اول شخص رقابتی است؛ طوری که می‌توان گفت Valorant مستقیما با بزرگ‌ترین‌های این سبک یعنی کانتر استرایک و اورواچ رقابت می‌کند. نکته‌ جالب درباره‌ی Valorant هم تلاشی است که سازندگان آن برای جذب مخاطب‌های هر دو بازی کرده‌اند. بازی Valorant از نظر ساختاری بسیار شبیه به کانتر استرایک طراحی شده، ولی در عین حال قهرمان‌هایی کاملا شبیه به اورواچ دارد. شرکت Riot Games هم از این موضوع به خوبی نتیجه گرفته است؛ طوری که طبق گفته‌ی این شرکت، در دوره‌ی آزمایشی بازی Valorant، با اینکه افراد محدودی به بازی دسترسی داشتند، به صورت میانگین روزی ۳ میلیون نفر Valorant بازی کرده‌اند.

تهیه‌‌کننده‌ی Valorant به تازگی در مصاحبه‌ای که با وب‌سایت گیم‌اسپات داشته، از احتمال عرضه‌ی نسخه‌ی کنسولی این بازی صحبت کرده است. «آنا دانلن» به گیم‌اسپات گفته که نسخه‌ی احتمالی بازی برای کنسول‌ها، باید به اندازه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر از دیدگاه رقابتی تعادل داشته باشد.

طبق گفته‌ی دانلن، شرکت Riot Games نگران این است که برخی از بازی‌کننده‌ها روی پلتفرمی خاص، نسبت به دیگران برتری پیدا کنند. با این حال، تیم سازنده‌ی Valorant از این چالش استقبال می‌کنند و حاضرند ثابت کنند که می‌توان تجربه‌ی این بازی را بدون لطمه وارد کردن به آن، روی کنسول محقق کرد.

او توضیح داده است: «در حال حاضر مشغول کار روی نمونه‌های اولیه‌ی نسخه‌ی کنسولی هستیم. ولی این بازی برای نوع بازی کردن خاصی طراحی شده است که مطمئن نیستم کاملا روی کنسول جواب می‌دهد. اگر به این نتیجه برسیم که می‌توانیم همان تجربه را روی دیگر پلتفرم‌ها ارایه دهیم، حتما این کار را خواهیم کرد. ولی در حال حاضر می‌خواهیم Valorant به خاطر گیم‌پلی و تجربه‌ی خاصی که ارایه می‌دهد شناخته شود.»

بازی Valorant چند روز پیش به صورت رایگان روی کامپیوتر عرضه شد.

منبع: GameSpot

ببینید:

تریلر گیم‌پلی Valorant

تریلر سینمایی Valorant

The post ساخت نسخه‌ی کنسولی Valorant در دست بررسی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala