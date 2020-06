گیم پلی اختصاصی بازی Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

با سلام خدمت کاربران پردیس‌گیم:

در این ویدئو نگاهی بر گیم‌پلی اختصاصی پردیس گیم از بازی RPG و مطرح استدیو Level-5 که با همکاری استدیو بزرگ و مشهور انیمیشن‌سازی Ghibli با نام Ni no Kuni Wrath of the White Witch ریمستر پورت شده توسط استدیو QLOC است.

داستان این بازی توسط Akihiro Hino کارگردان و طراح عناوینی همچون: "سری Yo-kai Watch، Professor Layton, Inazuma Eleven, Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn و Dragon Quest IX" به رشته تحریر درآمده، همچنین آهنگ‌سازی بازی نیز توسط آقای Joe Hisaishi که سابقه کار برروی انیمیشن‌های مطرحی همچون:" Princess Mononoke, Spirited Away, Children of the Sea و My Neighbor Totoro" را دارد نواخته شده است.

با هم نگاهی به بخش‌هایی که شامل محیط بازی، دشمنان، کات سین‌ها است، می‌اندازیم که توسط پردیس‌گیم تهیه شده است.

برای مشاهده اختصاصی در یوتوب کلیک کنید





منبع متن: pardisgame