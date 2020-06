رویداد آنلاین شرکت EA تاخیر خورد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از DualShockers ساعاتی پیش شرکت EA با انتشار بیانیه‌ای خبر از تاخیر خوردن رویداد آنلاینش با نام EA Play Live داد و تاریخ جدید برگزاری این رویداد را نیز اعلام کرد.

پیش از این به اطلاع شما کاربران پردیس‌گیم رسانده بودیم که رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live در تاریخ پنجشنبه 11 ژوئن 2020 (مصادف با جمعه 23 خرداد 1399) و در ساعت 3:30 صبح (به وقت ایران) به صورت کاملاََ دیجیتالی برگزار خواهد شد اما حالا همانند دیگر رویدادها و مراسماتی که به واسطه‌ی اتفاقاتی که اخیراََ در کشور آمریکا در جریان است تاخیر خوردند رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live نیز همانند مراسم PC Gmaing Show و یا مراسم شرکت Sony در راستای معطوف کردن توجهات به صدای معترضان با تاخیر مواجه شد اما بر خلاف تاخیر خوردن تا تاریخی نامعلوم همانند مراسم شرکت Sony، شرکت EA در کنار انتشار بیانیه‌شان همانند مراسم PC Gmaing Show تاریخ جدید رویداد آنلاین‌شان را رسماََ با به اشتراک گذاشتن توییت‌ای حاوی متن بیانیه‌شان و تاریخ جدید رویدادشان در شبکه‌ی اجتماعی Twitter اعلام کردند، شرکت EA با انتشار توییت‌ای در حساب رسمی‌اش در شبکه‌ی اجتماعی Twitter خبر از تاخیر خوردن مراسم‌شان با نام EA Play Live و برگزاری آن در تاریخ 18 ژوئن 2020 (مصادف با 29 خرداد 1399) دادند، تاخیری یک هفته‌ای زیاد به نظر نمی‌رسد و منتظران رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live لازم نیست تا مدت زیادی را برای تماشای رویداد محبوب‌شان منتظر بمانند. لازم به ذکر است که ساعت برگزاری رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live همچنان همان ساعت قبل یعنی ساعت 3:30 صبح (به وقت ایران) و تغییری در درون آن ایجاد نشده است.

شرکت EA همچنین در درون توییت‌شان در حساب رسمی‌شان در شبکه‌ی اجتماعی Twitter در کنار اعلام تاریخ جدید برگزاری رویداد آنلاین‌شان با نام EA Play Live این نکته را ذکر کردند که "با وجود داشتن مکالمات و صداهای مهم‌ای که در گوشه و کنار جهان در جریان هستند ما تصمیم گرفتیم تا تاریخ برگزاری رویداد آنلاین‌مان را تغییر دهیم و در تاریخی دیگر در کنار هم به بازی کردن بپردازیم."

همانطور که پیش از این خدمت شما کاربران پردیس‌گیم اعلام کرده بودیم در درون رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live قرار است تا شاهد عناوینی که وجودشان تا به این لحظه در درون این رویداد تایید شده است نظیر بازی‌های ورزشیِ سالانه‌ی شرکت EA مانند FIFA 21, Madden NFL 21 و NHL 21 و عنوان ورزشی جدید شرکت EA (که اطلاعاتی از آن در دسترس نیست) و یک نسخه‌ی کوچکتر و غیر طبیعی‌تر از سری بازی‌های Star Wars می‌باشد، همچنین با توجه به در دست ساخت بودن نسخه‌ی جدید سری بازی‌های Battlefield و سری بازی‌های Need For Speed شاید شاهد عناوین معرفی نشده‌ی جدیدی از هر یک از این دو مجموعه بازی‌های به شدت محبوب باشیم؛ همچنین اخیراََ شایعاتی در ارتباط با در دست ساخت بودن نسخه‌ی جدیدی از سری بازی‌های Medal Of Honor نیز شنیده می‌شود که باید احتمال حضور نسخه‌ای جدید از این سری بازی را نیز در رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live داد.

منبع متن: pardisgame