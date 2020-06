با عرضه بازی The Last of Us: Part II فقط دو هفته دیگر فاصله داریم. این عنوان داستان جوئل و الی را ادامه می‌دهد و جهان بسیار خشنی را به‌نمایش می‌گذارد. در ماه گذشته بخش‌های زیادی از داستان در سطح اینترنت پخش شد و بازیکنان واکنش‌های مختلفی نسبت به محتویات آن داشتند اما نیل دراکمن، کارگردان The Last of Us: Part II، نمی‌خواهد شما بخاطر این بخش‌هایی که به یکدیگر غیرمرتبط هستند از بازی بگذرید و گفته با خواندن آن‌ها هم داستان را نمی‌فهمید.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، نیل دراکمن با Eurogamer مصاحبه‌ای انجام داده و در پاسخ به سوالی مربوط به اسپویل‌ها گفت نحوه انتشار لیک‌ها برای او بسیار آزار دهنده بود اما این را هم اضافه کرد که اسپویل‌های غلط و دروغین هم پخش شدند پس احتمالا کسانی که متن اسپویل‌ها را خواندند و ویدیو را دیدند، داستان را کامل نفهمیده‌اند. او از شما می‌خواهد داستان را در روایت کامل آن قضاوت کنید، نه براساس بخش‌هایی که پخش شده‌اند:

"نظریه‌های زیادی درباره پایان بازی داده شده اما اصلا پایان این عنوان لو نرفته است. در واقع هیچ‌یک از شما نمی‌دانید چگونه تمام بخش‌ها به یکدیگر مرتبط هستند. چیزهای غلط زیادی وجود دارند. ما نمی‌خواهیم هیچ‌یک از بخش‌های لو رفته اشتباه را برای شما تصحیح کنیم چون خود این کار هم به نوعی اسپویل است. اگر بگوییم کجا غلط است و کجا درست، خودمان هم در لو دادن داستان شریک می‌شویم.

هیچ چیز قابل مقایسه با بازی در نقش الی و حس آن لحظات نیست. این حرف فقط برای کات‌سین‌ها نیست، بلکه برای گیم‌پلی، مکالمه‌ها، موسیقی و تاثیر عاطفی آن روی شما نیز است. داستان The Last of Us: Part II به شکلی ساخته شده که در واقع فقط به پیچیدگی و تغییر جهت‌ها مربوط نمی‌شود. این داستانی در مورد فاش شدن آرام حقایق و رازها و حس تنش به‌وجود آمده از انتخاب‌های شخصیت‌های است.

اصلا بگوییم حرف شما هم درست است و داستان بد به‌نظر می‌رسد اما می‌دانیم مردم چه اسپویل‌ها را دیده باشند و چه ندیده باشند، وقتی خودشان آن را کامل تجربه کنند، متوجه آنچه که ما دنبالش هستیم می‌شوند و به همین دلیل اعتماد به نفس خود را حفظ کرده‌ایم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame