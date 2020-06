شایعه: ریمستر Bloodborne به Steam خواهد آمد، Demon’s Souls Remake بعنوان یک انحصاری زمانی برای PS5 معرفی خواهد شد

شایعه‌های جدید بر عرضه نسخه ریمستر Bloodborne بر روی PC و PS5 تاکید دارند. همچنین گفته می‌شود که عنوان Demon’s Souls نیز قرار است برای PS5 بازسازی شود.

به گزارش پردیس‌گیم، عنوان Bloodborne در سال 2015 به‌صورت انحصاری برای PS4 عرضه شد و یک سال بعد یک بسته الحاقی داستانی نیز دریافت کرد. آنقدری از عرضه این بازی نگذشته که نیاز به عرضه نسخه ارتقا یافته باشد اما به نظر می‌رسد که ساخت این نسخه در دستور کار قرار گرفته است. این شایعه‌ها توسط تعدادی منبع داخلی منتشر شده که همه آنها بر عرضه بازی بر روی شبکه Steam اتفاق نظر دارند. جدیدترین شایعه در این رابطه نیز توسط یک کانال YouTube نقل شده که بر ارتقا گرافیک و عملکرد نسخه PC بازی Bloodborne تاکید کرده است.

وبسایت GearNuke نیز به تازگی از چندین منبع آگاه شنیده است که ریمستر عنوان Bloodborne علاوه بر PC برای PS5 نیز عرضه خواهد شد. همچنین این وبسایت در گزارش خود وجود Demon’s Souls Remake را تایید و ادعا کرده است که این بازی به‌زودی بعنوان یک انحصاری زمانی برای PS5 معرفی خواهد شد. به جزئیات مدت زمان انحصار این بازی بر روی PS5 اشاره‌ای نشده اما گفته می‌شود که Demon’s Souls Remake در زمان انتشار تنها بر روی PS5 در دسترس بوده و مدتی بعد برای PC نیز عرضه خواهد شد.

Sony در تدارک عرضه Horizon Zero Dawn بعنوان یکی از مهمترین ساخته‌های استودیوهای داخلی خود بر روی PC است. این بازی ممکن راه را برای عرضه تعداد بیشتری از عناوین استودیوهای داخلی Sony بر روی PC هموار کند که Days Gone و Dreams می‌توانند از محتمل‌ترین گزینه‌ها باشند. عرضه Bloodborne بر روی PC بی‌شک تصمیم هوشمندانه است. فروش میلیونی سری Dark Souls بر روی Steam نشان می‌دهد که ساخته‌های From Software بر روی PC به شدت پرطرفدار هستند.

منبع متن: pardisgame