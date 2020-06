با اینکه بحران جهانی نوع جدید ویروس کرونا هنوز هم سر جای خود باقی است، ولی تجارت‌ها به تدریج بازگشت به کار را شروع کرده‌اند. بازی‌های ورزشی هم قرار است به زودی دوباره شروع شوند. در این میان بازی‌های لیگ برتر انگلستان هم از ده روز دیگر شروع خواهند شد. شبکه‌ی اسکای اسپورتس خبر داده است که با همکاری الکترونیک آرتز، می‌خواهند صدای تماشاچیان هر تیم را به صورت مجازی در بازی فیفا تولید کنند و روی پخش زنده‌ی بازی‌ها قرار دهند.

صدای مجازی تماشاچیان می‌تواند توسط بیننده‌ها کنترل شود.

همانطور که انتظار می‌رود، بازی‌های لیگ برتر انگلستان بدون تماشاچی برگزار خواهند شد. بزرگترین شبکه‌ی ورزشی انگلستان هم در راستای حفظ شور و هیجان بازی‌ها، سراغ بازی ویدیویی فیفا را گرفته است. هدف الکترونیک آرتز و شبکه‌ی اسکای اسپورتس، بازسازی اتمسفر زنده‌ی بازی‌های لیگ برتر و سر و صدای آن‌هاست. البته که بینندگان اسکای اسپورتس می‌توانند این افکت‌های صوتی را بر حسب علاقه خاموش یا روشن کنند.

برخی از بازی‌های فوتبال مثل مسابقه‌های بوندسلیگای آلمان چند وقتی است که دوباره شروع شده‌اند و اگر بازی‌ها را تماشا کرده باشید، مطمئن خالی بودن استادیوم‌ها کمی آزارتان داده است. بازی‌ها به هیچ وجه حس و حال و هیجان همیشگی را ندارند و سکوت حاکم بر استادیوم، تماشای بازی‌ها را به شدت سخت کرده است.

نکته‌ی جالب این است که صدای مجازی تماشاچیان می‌تواند توسط بیننده‌ها کنترل شود؛ یعنی در واقع بیننده‌هایی که به خاطر قرنطینه‌ها مجبور به ماندن در خانه شده‌اند، در کنار یکدیگر روی صدای مجازی ورزشگاه تاثیر می‌گذارند. شبکه‌ی اسکای اسپورتس قابلیت دیگری را هم به اپ رسمی خود اضافه کرده که در آن، افراد می‌توانند در یک اتاق مجازی به صورت چت تصویری، با هم بازی‌ها را ببینند. افراد از داخل اپ می‌توانند روی صدای مجازی تماشاگران که برای همه پخش می‌شود، تاثیر بگذارند.

بازی‌های لیگ برتر انگلستان از روز ۱۷ ژوئن با دو بازی آستون ویلا مقابل شفیلد یونایتد و منچستر سیتی مقابل آرسنال دوباره شروع خواهند شد. البته به شرطی که تا ده روز دیگر اوضاع بدتر نشود.

