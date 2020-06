لگ کمتر از یک میلی ثانیه: راه حل سگا برای گیمینگ ابری

بدون شک قدم بزرگ بعدی در پیشرفت صنعت بازی، استفاده از زیرساخت‌های ابری برای بازی کردن است. در آینده‌ی نه چندان نزدیک، کنسول‌های بازی و سخت‌افزارهای گران‌قیمت جای خود را به پردازش ابری می‌دهند. با این حال، امروزه حتی بازی‌های آنلاین هم در نقاط بسیاری از دنیا با مشکل تاخیر در ارسال و دریافت داده دست و پنجه نرم می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهیم تمام و کمال یک بازی را از یک سرور در لحظه به دستگاه خود استریم کنیم. سگا مشغول تحقیق و توسعه روی این موضوع است و این شرکت، راه حل را در استفاده از پردازش مهی (Fog Computing) می‌بیند. سگا سیستمی طراحی کرده است که می‌تواند لگ را به کمتر از یک میلی ثانیه برساند.

هفته‌نامه‌ی ژاپنی فامیتسو در شماره‌ی اخیر خود، گزارشی از تلاش‌های اخیر سگا برای کشف روشی جدید در راستای بهبود زیرساخت استریم بازی منتشر کرده است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که سگا خودش رسما اقدامی برای صحبت از این موضوع نکرده و مطمئنا رونمایی از آن را به زمانی دیگر واگذار کرده است. با این حال، نشریه‌ی فامیتسو که از تلاش‌های تیم تحقیق و توسعه‌ی سگا خبردار شده بود، سراغ آن‌ها رفته و درباره‌ی ایده‌ی جدیدشان برای بهبود زیرساخت‌های لازم برای پردازش ابری، پرسیده است.

به کمک استریم بازی، بازی‌کننده‌ها می‌توانند به کنسول یا کامپیوتری مجازی که در یک سرور به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، متصل شوند و بدون نیاز به سخت‌افزارهای لازم و دغدغه‌های نصب و آپدیت، به بازی کردن بپردازند. استریم بازی هم‌چنین می‌تواند تقلب در بازی‌های چند نفره‌ی آنلاین را بسیار سخت کند. با این حال، استریم بازی نیازمند اتصال اینترنتی بسیار قدرتمندی است؛ اتصالی که هرگونه تاخیر در ارسال و دریافت داده را از بین ببرد. البته که موضوع تجاری راه اندازی چنین زیرساختی هم بسیار مطرح است. اتصالی چنین قدرتمند، نیازمند راه اندازی تعداد زیادی پایگاه داده و رسیدگی به آن‌هاست؛ موضوعی که هزینه‌های بسیار زیادی را در پی دارد.

سگا می‌خواهد مغازه‌های آرکید ژاپن را به پایگاه داده تبدیل کند.

تاخیر در ارسال و دریافت داده، به خاطر فاصله‌ی زیاد سرورها از بازی‌کننده‌ها پیش می‌آید. راه حل این است که سرورها را به مکانی که بازی‌کننده‌ها در آن قرار دارند، نزدیک کنیم؛ یعنی باز هم با مشکل هزینه‌های راه اندازی سرورهای متعدد روبرو می‌شویم.

راه حلی که سگا مطرح کرده، نه‌تنها هر دو مشکل را برطرف می‌کند، بلکه از دیدگاه اجرا هم بسیار ساده است: سگا می‌خواهد مغازه‌های آرکید ژاپن را به پایگاه داده تبدیل کند.

البته که قرار نیست سگا در مغاز‌ه‌های آرکید سرور نصب کند، چون این کار هزینه‌های زیادی دارد، بلکه سگا قصد دارد تا خود دستگاه‌های آرکید را به سرور تبدیل کند. دستگاه‌های آرکید در واقع کامپیوتر هستند؛ آن هم کامپیوترهایی با پردازنده‌های اصلی و گرافیکی بسیار قدرتمند که توانایی شبکه‌ی بالایی دارند. این دستگاه‌های آرکید را می‌توان به سادگی به کامپیوترهایی برای پردازش ابری تبدیل کرد. شاید برخی از دستگاه‌های آرکید قدیمی‌تر برای انجام این کار مناسب نباشند، در نتیجه سگا مطمئن شده است تا نسل بعدی دستگاه‌های آرکیدی که تولید می‌کند، کاملا آماده‌ی انجام این کار باشند؛ یعنی نصب دستگاه‌های آرکید بیشتر و جدیدتر در مغازه‌های آرکید، به معنای سرورهای بیشتر برای پردازش ابری بازی‌هاست. در نتیجه‌ی انجام چنین حرکتی، در زمان‌هایی که آرکیدها تعطیل هستند یا مشتری کمتری دارند، می‌توان به یک مغازه آرکید به عنوان یک پایگاه داده برای پردازش ابری نگاه کرد.

سگا در حال حاضر خودش حدود ۲۰۰ مرکز آرکید در ژاپن دارد. پس از اجرای چنین سیستمی، بازی‌کننده‌ها به نزدیک‌ترین پایگاه داده یا همان آرکید متصل می‌شوند. سگا می‌گوید که انجام چنین کاری می‌تواند لگ را از چند ده میلی ثانیه، به کمتر از یک میلی ثانیه برساند. در واقع پس از راه اندازی این ایده‌ی سگا، با یک مه از سرورها اطراف بازی‌کننده‌ها روبرو می‌شویم که فاصله‌ی بسیار بسیار کمی هم با آن‌ها دارد. به همین دلیل هم نام «گیمینگ مهی» (Fog Gaming) را برای آن انتخاب کرده‌اند.

سگا تصمیم دارد تا این سیستم Fog Gaming را نه به تنهایی، بلکه با کمک دیگر شرکت‌ها و نه‌تنها فقط برای بازی راه اندازی کند. این سیستم فقط منجر به پایین آوردن لگ در بازی‌ها نخواهد شد، بلکه مغازه‌های آرکید می‌توانند به طور کلی به پایگاه داده تبدیل شوند. می‌توان از دستگاه‌های آرکید به عنوان ماشین‌های مجازی در هر شرکتی استفاده کرد، آن‌ها را به مزرعه‌های رندر برای تولید ویدیو تبدیل کرد یا پردازش‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را بهتر کرد.

به اضافه‌ی تمام این کاربردها، صاحبان مغازه‌های آرکید هم درآمد جدیدی کسب خواهند کرد. مغازه‌های آرکید جان تازه‌ای به عنوان پایگاه‌های داده پیدا می‌کنند. آن مغازه‌های آرکید که درآمد خوبی ندارند می‌توانند به کار خود ادامه دهند و از طرف دیگری هم ظرفیت‌های بیشتری برای راه اندازی مغازه‌های آرکید جدید باز می‌شود. بسیاری از شهرهای کوچک ژاپن که مغازه‌ی آرکید دارند، از این پس صاحب یک پایگاه داده مختص شهر خود خواهند شد.

ایده‌ی سگا برای تبدیل کردن آرکیدها به پایگاه داده، می‌تواند نتایج شگفت‌انگیزی داشته باشد و از هر نظر توانایی پردازش ابری را بسیار بالا ببرد. ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که این ایده‌ی سگا، در حال حاضر مختص ژاپن طراحی شده است.

تکنولوژی سگا برای تبدیل آرکیدها به پایگاه داده فعلا در مرحله‌ی تحقیق و توسعه است. با این حال، سگا گفته که نسل بعدی دستگاه‌های آرکید خود را با در نظر گرفتن این سیستم و آماده برای اجرای آن خواهد ساخت. در واقع نباید در یکی دو سال آینده منتظر اجرای چنین چیزی باشیم.

راه اندازی این ایده‌ی سگا بدون شک تاثیر بزرگی در قدرت پردازش ابری خواهد داشت. شاید سگا فقط ۲۰۰ آرکید در ژاپن داشته باشد، ولی بر اساس آماری که در سال ۲۰۱۷ از آرکیدهای ژاپن منتشر شده بود، این کشور بیش از ۴۰۰۰ مرکز آرکید دارد. اگر این تعداد مرکز آرکید به پایگاه داده تبدیل شود، با قدرت و سرعتی بسیار بالا در ارایه‌ی پردازش ابری روبرو خواهیم شد.

با توجه به میزان درآمدی که این ایده می‌تواند برای مغازه‌های آرکید رقم زند، حتی ممکن است دیگر کشورها هم بخواهند به این حوزه ورود و مراکز آرکید در کشور خود تاسیس کنند.

مراکز آرکید در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ‌تر از امروز بوده‌اند. رقم ۴۰۰۰ عددی مغازه‌های آرکید ژاپن، یک پنجم تعداد مغازه‌های آرکید در دهه‌ی هشتاد میلادی است. ژاپن در سال ۱۹۸۹ بیش از ۲۲۰۰۰ مغازه‌ی آرکید داشت. این رقم به تدریج کاهش پیدا کرد؛ طوری که تعداد مغازه‌های آرکید در سال ۲۰۰۰ به ۱۴۰۰۰ عدد رسید و در سال ۲۰۱۰ هم فقط ۷۰۰۰ عدد مرکز آرکید در ژاپن وجود داشت. راه اندازی سیستم Fog Gaming سگا ممکن است به زنده ماندن این بخش مهم از تاریخ صنعت بازی هم کمک بزرگی کند.

