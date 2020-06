Riot Games: انتشار نسخه کنسولی عنوان Valorant "قطعا" مورد توجه است

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از وبسایت خبری GameSpot، بازی Valorant پس از گذراندن یک دوره بتا موفق با شکستن رکوردها و جابه جا کردن آن‌ها در Twitch، حال توجه همگان را به خود جلب کرده است. تاکنون تنها نسخه رایانه‌های شخصی این بازی منتشر شده و بازیبازان به دنبال اطلاعاتی از نسخه کنسولی و تاریخ انتشار آن می‌گردند. آیا Valorant مانند سایر بازی‌های سبک رقابتی (OverWatch) به PS4 و Xbox One یا حتی Nintendo Switch خواهد رسید؟ در مصاحبه Play For All وبسایت GameSpot با استودیو بازیسازی Riot Games، از آنا دونلون، تهیه کننده اجرایی Valorant خواسته ایم تا برنامه های این تیم را برای رساندن Valorant به پلتفرم‌های بیشتر شرح دهد.

دونلون به GameSpot گفت: "ما فعلا در حال آزمایش‌ نمونه اولیه هستیم. قطعا راهی برای انجام این بازی و تجربه‌ی آن به بهترین شکل وجود دارد، اما ما مطمئن نیستیم که آن راه را پیدا کرده باشیم تا این عنوان در بهترین حالت ممکن در اختیار بازیبازان قرار گیرد."

دونلون توضیح داد كه هسته‌ی اصلی بازی Valorant "سطح كاملي از رقابت عادلانه" آن است و طراحان آن نگران اين قضیه هستند كه بازيكنان احساس كنند كه هر كسي براساس پلتفرمي كه در آن بازي مي كند، يك مزيت جداگانه دارد. به گفته Riot Games، نسخه کنسولی Valorant باید به گونه‌ای اجرا شود که برای تمام بازیکنان با هر پلتفرمی، تجربه‌ای یکسان و مهیج خلق شود.

دونلون گفت: "اگر احساس کنیم که می توانیم این تجربه را در همه‌ی آن پلتفرم‌ها تحویل دهیم، حتما این کار را خواهیم کرد. اما ما واقعاً می خواهیم ستون و مبنای بازی Valorant در گیم‌پلی و تجربه‌ی بازی برای همه یکسان باشد و در این زمینه تا حد ممکن انعطاف به خرج ندهیم." این بدان معناست که اگر Riot Games احساس کند که باید در مورد بخشی از تجربه اصلی Valorant "انعطاف" به خرج دهد تا بتواند روی نسخه کنسول کار کند، پس ما شاهد عرضه این بازی روی کنسول‌ها نخواهیم بود.

دونلون با بیان اینکه بعضی از طراحان این تیم به دنبال اثبات پتانسیل Valorant در کنسول ها هستند، گفت: " این ایده ناگهانی نبود و قبلا هم فکر آن را داشتیم اما اگر می خواستیم این کار را انجام دهیم ، عرضه بازی قطعاً به تأخیر می افتاد."

این بازی اکشن رقابتی اکنون منحصرا باری پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شده است.

منبع متن: pardisgame