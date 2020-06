کارگردان Chernobyl حداقل یک قسمت از سریال The Last of Us را کارگردانی خواهد کرد

جدیدترین بازی استودیوی ناتی داگ، The Last of Us: Part II بالاخره بعد از چند تاخیر در عرضه تا 10 روز دیگر منتشر خواهد شد اما قبلا در ماه مارس فهمیدیم که فیلم سینمایی The Last of Us دیگر ساخته نمی‌شود به جای آن شبکه HBO یک سریال از این بازی می‌سازد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، ظاهرا اولین کارگردان برای اولین قسمت از این سریال مشخص شده است. یوهان رنک، در مصاحبه‌ای با Discussing Film گفت او "حداقل" برای تهیه کنندگی و کارگردانی قسمت اول انتخاب شده و اینکه بعد چه می‌شود را باید منتظر بود و دید.

رنک در کشور سوئد به دنیا آمده و کارگردان سریال‌های تلویزیونی زیادی بوده است. او کارگردان هر 5 قسمت سریال کوتاه Chernobyl بوده و برنده جایزه امی بهترین کارگردان برای سریال تلویزیونی کوتاه شده است. کارهای دیگر او کارگردانی 3 قسمت سریال‌های Vikings، سه قسمت Breaking Bad، یک قسمت The Walking Dead، شش قسمت Last Panthers و خیلی‌های دیگر هستند.

نویسنده‌ها و تهیه کننده‌های سریال The Last of Us کریگ میزین و نیل دراکمن هستند. گوستاوو سانتائولایا آهنگ‌ساز آن است. داستان هم ظاهرا براساس بازی اول خواهد بود که در آن جوئل و الی در آمریکایی آخرالزمانی و گرفتار در یک بیماری خطرناک هم‌سفر می‌شوند. آن‌ها به دنبال درمانی برای بیماری هستند اما به مشکلات زیادی بر می‌خورند.

تولید سریال The Last of Us بعد از انتشار بازی دوم یعنی در 30 خرداد آغاز می‌شود.

منبع متن: pardisgame