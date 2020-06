استودیو Capcom Vancouver قصد داشت Dino Crisis و Dead Rising جدیدی را بسازد

استودیو Capcom Vancouver قبل از تعطیل شدن قصد ساخت نسخه جدید Dino Crisis و Dead Rising 5 را داشته، برای با خبر شدن از جزئیات با پردیس‌گیم همراه باشید.

همانطور که همه می‌دانیم، استودیو Capcom Vancouver در سپتامبر سال 2018 تعطیل شد. با توجه به ویدئوی تازه منتشر شده توسط فرد آگاه و مطلع (Insider) آقای Liam Robertson، حال اطلاعات بیشتری از اتفاقات پشت پرده ماجرا داریم.

با استناد به منبع آقای Robertson، پس از عرضه بازی Dead Rising 4 استودیو Capcom Vancouver، طرح‌های پیشنهادی زیادی برای شرکت فرستادند. از جمله آن طرح‌ها: Dino Crisis جدید، بازسازی Onimusha، بازی MegaMan جدید، Ghost and Goblin جدید و حتی چندین IP جدید (بازی‌های کاملاً جدید و بکر)؛ اما هیچکدام از این طرح‌ها توسط Capcom Japan پذیرفته نشد.

اما با این حال، Capcom Vancouver قطعاً در مقطعی بر روی Dead Rising 5 کار می‌کرده است. طبق گفته‌های Robertson، بازی قرار بود در منطقه Santa Catarina کشور مکزیک جریان داشته باشد. بین اتفاقات Dead Rising 2 و Dead Rising 3 با ایفای نقش شخصیت اصلی Dead Rising 2 یعنی Chuck Greene.

بازی Dead Rising 5 قرار بود با Unreal Engine 4 ساخته شود؛ که البته در آن زمان اصلاً بهینه نبود و Capcom Vancouver را برای ساخت یک عنوان جهان-باز که در آن زامبی‌ها دسته دسته به شما هجوم می‌برند، دچار مشکل و چالش فراوان کرده بود.

در طول ساخت، به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان حتی به این موضوع فکر کرده باشند که فضای بازی را از حال و هوای تصنعی و توخالی شماره‌های قبلی به عناوین جدی‌تری چون، Dark Souls و The Last of Us نزدیک کنند. سرانجام اما، شرکت Capcom به این نتیجه رسید که این پروژه راه به جایی نمی‌برد و برای جلوگیری از ضرر دهی بیشتر (که تخمین زده می‌شود حدود 40 میلیون دلار باشد) استودیو Capcom Vancouver را تعطیل کرد.

امیدواریم روزی سری Dead Rising دوباره زنده شود، و شاهد عناوين جدیدی از این سری پرطرفدار و دوست داشتنی باشیم.

خب دوستان، نظرتان درباره این خبر چیست؟ آیا شما از طرفداران سری Dead Rising بودید؟ آیا امیدی به بازگشت عناوینی همچون Dino Crisis و Onimusha دارید؟

منبع متن: pardisgame