لیست نهایی شرکت‌های حاضر در رویداد PC Gaming Show 2020 سرانجام اعلام شد. در این لیست سورپرایزهای جالبی به چشم می‌خورد.

به گزارش پردیس‌گیم، کنفرانس PC Gaming Show امسال میزبان بیش از 50 بازی از سوی چندین ناشر مطرح شامل 2K Games ،Rebellion ،SEGA و XSEED Games خواهد بود. اما در لیست کامل شرکت‌های حاضر در این رویداد نامی که بیش از بقیه خودنمایی می‌کند، احتمالا Atlus است. یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های بازی‌سازی ژاپنی که بیشتر بخاطر توسعه عناوین سری Persona شناخته می‌شود. Atlus تاکنون تنها یک بازی خود یعنی Catherine را بر روی PC، از طریق شبکه Steam، عرضه کرده و بعید نیست که اینبار محبوب‌ترین سری بازی خود را به PC بیاورد.

به گفته سردبیر ارشد وسایت PC Gamer آقای اوان لاتی، کنفرانس امسال برای PC گیمینگ منحصر به فرد و جذاب خواهد بود.

"در کنفرانس PC Gaming Show امسال، ما همچنان به ارائه محتوای هیجان انگیزی که بازیکنان از یک کنفرانس مطبوعاتی بازی انتظار دارند، خواهیم پرداخت. هدف این نیست که مردم را با گفت و گویی دو ساعته همراه کنیم که در خلال آن عناوین هم نمایش داده می‌شود. می‌خواهیم لحظات سرگرم کننده و منحصر به فردی را برای جامعه PC گیمینگ بسازیم."

رویداد PC Gaming Show 2020 ساعت 22:30 روز شنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

لیست شرکت‌هایی که حضور آنها در PC Gaming Show 2020 تایید شده است.

• 2K Games Mafia: Definitive Edition

• Amazon Games New World

• Atlus

• Battlestate Games Escape From Tarkov

• Bossa Studios Surgeon Simulator 2

• Brace Yourself Games

• Coffee Stain Studios

• DONTNOD

• Funcom

• FJRD

• Frontier Developments

• Glumberland Ooblets

• Humble Games

• New Blood Interactive

• Merge Games

• Modus Games

• Mythical

• Perfect World Torchlight 3, Remnant: From the Ashes

• The Wandering Band

• Rebellion

• Red Sails Team

• Rocketwerkz

• ROCKFISH Games Everspace 2

• SEGA

• Tripwire Interactive

• WolfEye Studios Weird West

• XSEED Games

• Yaza Games

منبع متن: pardisgame