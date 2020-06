به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gematsu ساعاتی پیش آقای مت وبستر (Matt Webster)، مدیر کل استودیوی Criterion Games با انتشار بیانیه‌ای خبر از در دست ساخت بودن نسخه‌ی جدید سری بازی محبوب Need For Speed توسط این استودیو داد.

آقای مت وبستر در درون بیانیه‌ی خود با اشاره به گذشته‌ای که استودیوی Criterion Games با سری بازی محبوب Need For Speed دارد اعلام کرد که از بازگشت استودیوی Criterion Games به روند ساخت و توسعه دادن سری بازی Need For Speed خوشحال و هیجان زده است و تیم استودیوی Criterion Games در تلاشند تا در کنار بازگرداندن چشم انداز و حس و حالِ منحصر به فردِ استودیوی Criterion Games از سری بازی Need For Speed، نوآوری‌های با کیفیت‌ای را نیز به نسخه‌ی جدید سری بازی شگفت انگیز Need For Speed اضافه کنند، آقای مت وبستر همچنین خطاب به طرفداران سری بازی محبوب Need For Speed گفت که در درون رویداد آنلاین EA Play Live منتظر "رونمایی‌های بیشتری از سری بازی Need For Speed" باشند.

پیش از این خدمت شما کاربران پردیس‌گیم در درون خبر "تاخیر خوردن رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live" اعلام کرده بودیم که احتمالاََ نسخه‌ی جدید سری بازی محبوب Need For Speed در کنار دیگر عناوین محبوب شرکت EA مانند نسخه‌ی جدید سری بازی Battlefield و غیره در درون رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live معرفی خواهد شد و حالا با اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از سوی آقای مت وبستر، مدیر کل استودیوی Criterion Games میتوان حضور داشتن سری بازی محبوب Need For Speed را در رویداد آنلاین شرکت EA با نام EA Play Live به میزان زیادی قطعی دانست...

