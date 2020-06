طراحی Cyberpunk 2077 به اندازه پیشرفت The Witcher 3 نسبت به The Witcher 2 بهبود داشته است

بازی‌سازان در استودیوی CD Projekt RED می‌گویند بهبودهای طراحی مراحل در Cyberpunk 2077 به اندازه پیشرفت The Witcher 3 نسبت به The Witcher 2 است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، این خبر از پادکست‌های ویژه سایت آلمانی GameStar آمده که در آن‌ها با سازندگان چند بار مصاحبه کرده‌اند. کاربری در Reddit به‌نام Moraez تمام پادکست‌ها را گوش داد و جالب‌ترین جزئیات هرکدام را ترجمه کرد.

اگر می‌خواهید بدانید که آیا شما هم می‌توانید پادکست‌ها را گوش دهید یا نه، باید بگوییم دسترسی به آن‌ها محدود است و فقط برای مشترکین ویژه GameStar هستند اما نگران نباشید، ما بهترین جزئیات را برای شما فراهم کرده‌ایم.

Moraez نوشت: "سازندگان گفتند بهبودهای طراحی مراحل در Cyberpunk 2077 به بزرگی پیشرفت The Witcher 3 نسبت به The Witcher 2 است. دیگر چیزی مثل بشکه‌ها و جعبه‌های داخل نقشه The Witcher 3 در Cyberpunk 2077 نیست و علامت‌های فوق‌العاده زیادی در نقشه هستند چون بعضی بازیکنان می‌خواهند همه آن‌ها را انجام دهند."

وقتی نقشه The Witcher 3 را باز می‌کردید، علامت‌های سوالی در آن می‌دیدید که یعنی در آن قسمت‌ها چیزهای جالبی پیدا می‌کنید. اکثر مواقع که به سراغ آن‌ها می‌رفتید، فقط با تعدادی بشکه و جعبه مواجه می‌شدید که داخل آن‌ها وسایلی وجود داشت البته بعضی از این علامت‌های سوال هم ماموریت و داستان فرعی بودند اما ظاهرا در Cyberpunk 2077 دیگر خبری از این بشکه‌ها نیست و هر علامتی روی نقشه محتوا و داستان جذابی دارد.

Moraez ادامه داد که راه‌های تمام کردن مراحل در Cyberpunk 2077 تقریبا 3 برابر بیشتر از The Witcher 3 است تا یک حالت نوآورانه هم در بازی باشد:

"آن‌ها با خودشان فکر کردند که "احمقانه‌ترین کاری که یک بازیکن می‌تواند الان انجام بدهد و ماموریت باز هم ادامه داشته باشد چیست؟" فقط مردن بازیکن ماموریت را نگه می‌دارد. آن‌ها مثال زدند که در بازی با یک نفر صحبت می‌کنید، او به شما شلیک می‌کند و شما به جای مبارزه، فرار می‌کنید تا یک همبرگر بخرید ولی ماموریت هنوز ادامه دارد."

Moraez همچنین گفت سازندگان در حال طراحی Cyberwear به عنوان جایگزینی برای حواس Witcher در The Witcher 3 هستند. ظاهرا آن‌ها قبلا نوع جدیدی از این سیستم تحقیقاتی را در نحوه طراحی ماموریت‌های Blood and Wine و Hearts of Stone امتحان کرده بودند اما در این زمینه هم پیشرفت زیادی را در Cyberpunk 2077 می‌بینیم.

بازی Cyberpunk 2077 در 27 شهریور برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame