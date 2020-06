اینکه مابقی دنیا تازه بیدار شده‌اند را نادیده بگیریم، می‌بینیم که موج‌‌های اعتراضات نسبت به نژاد پرستی به تدریج در ایالات متحده در حال کاهش است. از طرفی هم امروز شاهد برگزاری آخرین مراسم یادبود رسمی جرج فلوید بودیم. در یکی دو روز اخیر شهرهای متعددی هم در دنیا قرنطینه‌ی خود را پس از ماه‌ها لغو کرده‌اند. اگر اتفاق دیگری رخ ندهد، که احتمالش کم است، بالاخره روز جمعه شاهد اولین مراسم سونی برای نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ خواهیم بود.

سونی ساعاتی پیش رسما در حساب توییتر و وبلاگ خود تاریخ جدید پخش برنامه‌ی «پلی‌استیشن ۵: آینده‌ی صنعت بازی» را اعلام کرد. تاریخ جدید این برنامه برای روز ۱۱ ژوئن تنظیم شده است. اطلاعات جدید و بیشتری از برنامه اعلام نشده است و در حد همان صحبت‌های قبلی «جیم رایان» از برنامه می‌دانیم؛ یعنی قرار است شاهد رونمایی‌های متعددی چه از سوی استودیوهای بزرگ و چه از سوی شرکت‌های مستقل کوچک باشیم. بازی‌های نمایش داده شده در این برنامه هم احتمالا مشخصا به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ تولید نشده‌اند، ولی حداقل نسخه‌ای مختص پلی‌استیشن ۵ هم خواهند داشت.

زمان دقیق پخش برنامه، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز جمعه، یا همان بعد از نیمه شب پنج شنبه است.

برنامه‌ی PS5: The Future of Gaming کمی بیشتر از یک ساعت طول خواهد کشید. طبق گفته‌ی سونی، این برنامه آغاز صحبت‌های آن‌ها از پلی‌استیشن ۵ را رقم خواهد زد؛ یعنی قرار نیست همه چیز را در این برنامه نشان دهند و برنامه‌های متعدد دیگری هم برای ماه‌های آینده برنامه ریزی شده است.

نکته‌ی جدیدی که درباره‌ی برنامه متوجه شده‌ایم، کیفیت پخش برنامه است. بر اساس آنچه سونی در وبلاگ رسمی خود نوشته، برنامه با کیفیت ۴K پخش نخواهد شد، چون چه بازی‌سازان و چه کارمندان سونی چند وقت اخیر را در خانه مشغول به کار بوده‌اند و تولید محتوا با کیفیت ۴K برای بسیاری از آن‌ها سخت و زمان‌بر بوده است؛ در نتیجه تصمیم گرفته‌اند تا برنامه را با کیفیت فول‌ اچ‌دی ارایه دهند.

زمان دقیق پخش برنامه، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز جمعه، یا همان بعد از نیمه شب پنج شنبه است.

البته که با توجه به حال و روز دنیای امروز، تا شروع برنامه را به چشم خود نبینیم، پخش آن را قطعی نمی‌دانیم.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

The post تاریخ جدید رویداد پلی‌استیشن ۵ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala