تماشا کنید: تریلر زمان انتشار Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، سازندگان مستقل Cornfox & Brothers اعلام کردند که نسخه‌ی Golden Edition بازی فانتزی و RPG آنان یعنی Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm هم‌اکنون بر روی Apple Arcade دردسترس می‌باشد. شما می‌توانید از طریق iPhone, iPad, Mac و Apple TV این بازی را تجربه کنید. بزرگ‌ترین تغییراتی که پس از عرضه‌ی انحصاری بازی در سال 2019 برای iOS اعمال شده است، برخی بهبودهای گرافیکی، تغییرات در مکانیزم و طراحی مراحل، و همچنین اضافه شدن چندین محتوای جدید می‌باشد.

یکی از کارگردانان ارشد بازی، Heikki Repo در این خصوص گفت:

"ما با این آپدیت تجربه‌ی بازیکنان را به شکل گسترده‌ای تغییر داده‌ایم و محتوای جدیدی نیز به بازی اضافه کرده‌ایم. نسخه‌ی Golden Edition عنوان Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm با اختلاف بسیار، بهترین نسخه‌ای است که هم‌اکنون می‌توانید تهیه کنید. و البته این پایان کار نیز نخواهد بود و هنوز چیزهای زیادی برای نمایش خواهیم داشت، پس لذت ببرید!"





نسخه‌ی Golden Edition دو افزونه‌ی جدید با خود خواهد داشت: The Shield of Chronos، که مامورتی جدید، سیاهچالی جدید و سپری جدید به بازی اضافه می‌کند. این سپر قابلیت بازتاب دادن اشیاء پرت شده به سمت حامل سپر را دارد. The Criminal Hunt نیز دومین مورد است، این افزونه تعدادی ماموریت فرعی به بازی می‌افزاید و از بازیکن می‌خواهد که تبه‌کارانی مثل Sir Stingalot را شکار کنند. Cornfox & Brothers اضافه کردند که پایان بندی بازی با سکانس‌هایی که تاکنون وجود نداشته‌اند دوباره طراحی شده‌اند.

در آخر نیز باید گفت که آپدیت جدید Oceanhorn 2 برخی باگ‌ها را اصلاح کرده و حالت 60 فریم بر ثانیه را به بازی اضافه می‌کند. همچنین آب‌های داخل بازی نیز واقع‌گرایانه‌تر، منو پیشرفته‌تر، دیالوگ‌ها اصلاح و موسیقی‌های جدیدی به بازی اضافه شده‌اند.





این اثر دنباله‌ای است بر Oceanhorn: Monsters of Uncharted Seas، و داستان شوالیه‌ی جوانی را روایت می‌کند که برای دفاع از مردم Arcadia در برابر ارتش تاریکیِ Warlock Mesmetoth به پا خواسته و سفری جادویی در سرزمین Gaia دارد. این‌بار اما شوالیه دو همراه نیز خواهد داشت. Trin نوه‌ی رهبر Arcadia یعنی Archimedes و رباتی به نام Gen که سلاحی سامورایی با خود حمل می‌کند. بازیکنان باید با دستورات خود کاراکترهای درون بازی را در نبردهای تاکتیکی و حل معماها کمک کنند. جلوه‌های بصری نیز به سری Zelda شباهت بسیاری دارد.

Oceanhorn 2 جهان بازی دارد که قابل اکتشاف می‌باشد، سیستم مبارزات نیز هک اند اسلش بوده و درمیان مبارزات سرگرم کننده معماهای جالبی نیز به چشم می‌خورند و حدود 20 ساعت تجربه‌ی لذت بخش به شما ارائه می‌دهند. این بازی هم‌اکنون بر روی Apple Arcade دردسترس می‌باشد. شما می‌توانید تریلر زمان انتشار بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





