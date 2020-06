گزارش: بازی THE LAST OF US PART 2 آپدیت روز اول خواهد داشت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، دنباله بازی به شدت مورد انتظار استودیو ناتی‌داگ هفته آینده در جهان منتشر می شود و همانطور که انتظار می‌رفت، آپدیت روز اولی به حجم 4 گیگ دریافت خواهد کرد.

بازی The Last of Us Remastered نیز در روز اول انتشار از قابلیت Photo Mode برخوردار بود و همانطور که از جزییات آپدیت نسخه 1.01 عنوان The Last of Us Part II پیداست، این عنوان نیز سرنوشتی مشابه دارد. علاوه بر این، به روزرسانی روز اول بازی یک بخش برای نمایش مدل‌های بازی، یک گالری طرح‌های مفهومی، گزینه‌های دسترسی بیشتر و رفع باگ‌های احتمالی بازی و برطرف‌کردن آن‌ها را به همراه خواهد داشت.

لیست تغییرات این به روز‌رسانی:

ویژگی های جدید:

- Photo Mode

- گالری طرح‌های مفهومی

- نمایش مدل‌های بازی

- رفع اشکالات عمومی بازی

- گزینه‌های دسترسی بیشتر

همانطور که در انجمن‌های ResetEra تأیید شده است، حجم دانلودی این بازی ۹۳ گیگابایت خواهد بود و پس از نصب، ۷۸ گیگابایت فضا بر روی کنسول اشغال خواهد کرد. دنباله The Last of Us آزادی عمل زیادی را به بازیکنان ارائه می دهد و به طیف وسیعی از آن‌ها اجازه می دهد از این عنوان لذت ببرند. خوشبختانه، این گزینه‌ها هیچ تاثیری در جو و تنش بازی نخواهد داشت.

The Last of Us Part II هفته آینده در تاریخ 19 ژوئن برای پلی استیشن 4 منتشر می شود.

منبع متن: pardisgame