فیل اسپنسر: قیمت XSX مهم است اما Microsoft امسال بر روی تعداد واحد فروخته شده تمرکز ندارد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Wccftech به تازگی و در درون مصاحبه‌ای که اخیرا آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) داشته است اعلام کرده است که قیمت کنسول Xbox Series X برای آنها اهمیت دارد اما آنها امسال به دنبال فروختن تعداد واحد زیادی از کنسول Xbox Series X نیستند و بر روی این موضوع تمرکز ندارند.

به تازگی و در درون مصاحبه‌ای که اخیرا آقای فیل اسپنسر با BBC داشته است ایشان اذعان کرد از این موضوع که ممکن است کنسول Xbox Series X میزان فروش بزرگ و عظیمی را در درون سال 2020 تجربه نکند آگاهی دارد و از نظر او این اشکالی ندارد.

آقای فیل اسپنسر گفت:

"ما میخواهیم تا از این موضوع اطمینان خاطر پیدا کنیم که ما برای مشتریانمان قیمتِ درستی را فراهم می‌کنیم، قیمت قرار است که مهم و با اهمیت باشد اما استراتژی ما قرار دادن بازیکنان در مرکز توجهات است و نه قرار دادن دستگاه در مرکز توجه؛ اگر امسال سالی نیست که خانواده‌ی شما بخواهد تا کنسول Xbox جدیدی را خریداری کند این اشکالی ندارد، استراتژی ما به دور این موضوع که به چه میزان و به چه اندازه واحد کنسول در درون این سال فروخته‌ایم نمی‌چرخد."

آقای فیل اسپنسر گفت که به عنوان پیش گرفتنِ استراتژیِ قرار دادنِ بازیکنان در مرکز توجه امیدوار است تا بتواند بازی کردن بر روی پلتفرمِ کنسول‌های Xbox تا جای ممکن از نظر اقتصادی قابل تهیه از سوی خریداران بکند.

آقای فیل اسپنسر ادامه داد:

"ما یک فعالیت در اوقات فراغت هستم، ما الزامی و واجب نیستیم، ما غذا نیستیم، ما سرپناه نیستیم؛ پس ما می‌خواهیم تا در زمان عرضه‌ی کنسول Xbox Series X به طور کامل به این موضوع واقف باشیم، چگونه میتوانیم کنسول Xbox Series X را در زمان عرضه تا جای ممکن [از نظر قیمت] قابل تهیه توسط خریداران بکنیم؟ ما چگونه میتوانیم به خریداران حق انتخاب بدهیم؟ (مهر تاییدی دیگر بر وجود کنسول Xbox Series S ؟؟؟)

ما یک برنامه‌ی اشتراکی به نام Xbox All Access داریم که به مردم اجازه می‌دهد تا کنسول آینده‌شان را (در کنار اشتراک‌ها مزایای عالی‌ای) به وسیله‌ی پرداخت‌های ماهیانه خریداری کنند (و در همان زمان کنسول را نیز در اختیار داشته باشند)، در کنار برنامه‌های اشتراکی‌ای نظیر Xbox All Access ما با کمک و استفاده از قابلیت‌های تکنولوژیکی‌ای نظیر قابلیت تحویل هوشمند (نام اصلی: Smart Delivery) (برای آشنایی بیشتر با این قابلیت میتوانید به قسمت اول و قسمت دوم مقاله‌ی "بررسی تمامی اطلاعات منتشر شده از کنسول XBOX SERIES X" مراجعه کنید) این اطمینان خاطر را به خریداران بدهیم که زمانی که شما یک بازی را خریداری می‌کنید از این موضوع آگاه باشید که زمانی که در آینده به کنسول Xbox بعدی خودتان را خریداری کنید آن بازی‌ها نیز همراه شما به جلو خواهند آمد (و حتی با کیفیت‌ای بهتر) بر روی آن کنسول نیز اجرا خواهند شد؛ تمامی این کارها برای این است تا به مشتریان و مصرف کنندگان اجازه دهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند که برای آنها درست و مناسب است."

برنامه‌ی اشتراکی Xbox All Access به مصرف کنندگان اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغی اندک به صورت ماهانه از یک کنسول Xbox One از هر مدل به انتخاب خودشان همراه با 2 سال اشتراک سرویس Xbox Game Pass Ultimate بهره برده و از آن لذت ببرند، برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ی اشتراکی Xbox All Access میتوانید به وبسایت رسمی این برنامه مراجعه کنید؛ کنسول Xbox Series X نیز در زمان عرضه به این برنامه وارد خواهد شد.

کنسول Xbox Series X در فصل تعطیلات سال 2020 (Holiday Season 2020) منتشر خواهد شد.

