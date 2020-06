بازی بعدی ناتی داگ یا The Last of Us: Part 3 است یا یک بازی کاملا جدید

آیا بازی بعدی ناتی داگ The Last of Us: Part 3 است یا یک یک بازی کاملا جدید؟ Uncharted 4 به‌خوبی داستان این سری را تمام کرد و خیلی از طرفداران هم فکر می‌کنند شاید بهتر باشد دیگر ادامه‌ای نسازند. ظاهرا خود ناتی داگ هم که حالا به فکر پروژه بعدی است، به این نتیجه رسیده که اینگونه بهتر خواهد بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، نیل دراکمن به‌تازگی مصاحبه‌ای با GQ کرده و در آن درباره تنوع و حتی الهامات شخصی پشت داستان The Last of Us: Part II صحبت نمود اما همچنین اشاراتی هم به آینده استودیوی ناتی داگ شده است. دراکمن گفت:

"مسئولیت‌ها هنگام به پایان رساندن یک پروژه کمتر و کمتر می‌شوند و آن زمان دیگر دست خود من نیست و ذهن من خود به خود به کار بعدی فکر می‌کند. کار بعدی ما می‌تواند Part 3 باشد یا یک بازی کاملا جدید."

دراکمن همچنین گفت که به‌شدت منتظر سریال The Last of Us است که البته توسط خود او و کریگ مزین، خالق سریال Chernobyl، نویسندگی می‌شود. فعلا معلوم شده که جان رنک حداقل یک قسمت از سریال The Last of Us را کارگردانی می‌کند. او پیش از این هر 5 قسمت Chernobyl را هم کارگردانی کرده بود.

دراکمن در رابطه با سریال The Last of Us گفت: "این سریال به ما این امکان را می‌دهد که به‌طور جدی روی شخصیت‌ها و درام تمرکز کنیم و جنبه‌های دیگری از آن شخصیت‌ها را به شما نشان بدهیم." شاید چیزهای بیشتری از جوئل و دختر او قبل از وقایع مقدمه بازی اول ببینیم و چیزهای بیشتری از گذشته تاریک جوئل بفهمیم. در هر صورت استعدادهای پشت این سریال ما را بسیار هیجان‌زده می‌کند.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر می‌شود. نقدها و نمرات آن را روز جمعه، ساعت 11:30 به وقت تهران می‌بینید.

منبع متن: pardisgame