خالق The Last of Us: Part II می‌گوید داستان این بازی درباره تنفر و بهای انتقام است. نیل دراکمن بخشی از داستان آن را از ویدیویی خبری که دوران بچگی دیده بود الهام گرفته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، دراکمن در مصاحبه‌ای با GQ گفت: "نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم ولی وقتی خیلی جوان‌تر بودم، ویدیویی از یک زجرکشی را دیدم. در واقع یک ویدیوی خبری بود. سپس نسبت به آدم‌هایی که آن شخص را زجرکش می‌کردند حس تنفر شدیدی پیدا کردم و با خود گفتم اگر فقط می‌توانستم این آدم‌ها را به بدترین شکل تنبیه کنم پس این کار را می‌کردم."

یادداشت نویسنده: در هنگام ترجمه ادامه بخش‌های دراکمن احساس کردم او تا حدودی رویکرد داستان نسبت به شخصیت‌ها را اسپویل کرده و دلیل این کارش را نمی‌دانم و شاید بهتر باشد این بخش از صحبت‌های او را نخوانید.

نیل دراکمن مدتی را به بازتاب دادن آن احساسات و حس تنفر شدید خود به آن افراد در نوشتن داستان Part II اختصاص داد. او گفت: "من با خود گفتم می‌توانیم کاری کنیم بازیکنان هم این را حس کنند. ما می‌توانیم کاری کنیم شما این عطش انتقام و مجازات را تجربه کرده و باعث شویم شما بهای رسیدن به آن را حس کنید. بعد هم همه چیز را از زاویه دیگری نشان دهیم تا از کار خود پشیمان شوید و برای تمام کارهایی که در بازی کردید حس پلیدی داشته باشید و بفهمید شخصیت شرور داستان در واقع خود شما هستید."

پایان بخش‌های مربوط به اسپویل احتمالی.

دراکمن همچنین گفت The Last of Us نوعی نامه عاشقانه به مناظر آمریکا از نگاه یک مهاجر است: "من وابستگی و عشق خاصی به ایالات متحده دارم که به نوعی بخاطر مهاجر بودنم است. به یاد دارم چند روز بعد از اولین باری که به اینجا آمدیم، به منهتن رفتیم. من با خودم گفتم "خدای من، من در خیابانی هستم که بسیاری از فیلم‌ها در اینجا ظبط شده‌اند." The Last of Us برای من یک حس و حال آمریکایی دارد که نامه‌ای عاشقانه به این مناظر به‌یادماندنی است."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

