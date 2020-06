نقد و بررسی بازی Mortal Kombat 11: Aftermath (به همراه نقد ویدیوئی)

نقد و بررسی بازی Mortal Kombat 11: Aftermath

"به قلم علی حسن‌زاده"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

بنا به سنت همیشگی عناوین استودیوی پرآوازه‌ی Netherreal Studios، پس از یک سال از عرضه‌ی عنوان Mortal Kombat 11 شاهد عرضه‌ی کامل‌ترین نسخه‌ی موجود از این عنوان تحت پسوند Aftermath هستیم. نسخه‌ای که دربرگیرنده‌ی تمام محتویات عرضه شده برای این عنوان در سال اخیر بوده و در کنار آن، محتویات کاملاً تازه‌ای را نیز به همراه دارد. البته عرضه‌ی این نسخه‌ی کامل تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد، چراکه آقای Ed Boon خالق و کارگردان سری MK، پیشتر از پشتیبانی طولانی مدت از MK11 بیش از ۱ سال و نسبت به عناوین گذشته‌ی این استودیو گفته بود. این مورد با عرضه‌ی بسته الحاقی Aftermath که معمولاً به منزله‌ی تمام شدن کار NRS با این عنوان و شروع ساخت عنوان بعدی است—حداقل تا بدین جای کار—در تضاد است. در واقع عناوین قبلی این استودیو یعنی Injustice 2 و Mortal Kombat X نیز رویه‌ی مشابهی داشته و پس از ۱ سال شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی کامل آن‌ها بودیم و پس از آن، این استودیو از عنوان بعدی خود رونمایی می‌کرد. اما شاید این مورد در مقایسه با مقیاس بسته الحاقی Aftermath کمتر عجیب به نظر برسد، چراکه Aftermath حتی نسبت به XL و Ultimate Edition دو عنوان قبلی نیز ناامید کننده‌ ظاهر شده است.

بسته الحاقی Aftermath محتوای کاملاً جدیدی را به بازی اضافه می‌کند که می‌توان به شخصیت‌ها، استیج‌ها، بازگشت فاتالیتی‌های موسوم به دوستی یا همان Friendship، Stage Fatalityها، چندین و چند لباس و آیتم برای شخصی‌سازی، بالانس برای شخصیت‌ها و در رأس آن‌ها، بخش داستانی تازه‌ای اشاره کرد. دارندگان نسخه پایه‌ی عنوان MK11 از طریق آپدیتی به صورت رایگان به نسخه‌ی Aftermath ارتقاء پیدا خواهند کرد و استیج‌های جدید، Stage Fatalityها و Friendship را رایگان دریافت خواهند کرد.

اما شخصیت‌ها، بخش داستانی و لباس‌ها و آیتم‌های جدید تنها در صورت خریداری شدن بسته‌ی الحاقی Aftermath در دسترش خواهند بود. قیمت این بسته‌ی الحاقی 40$ در نظر گرفته شده که با در نظر گرفتن محتوای قابل عرضه، حقیقتاً رقم بالایی است. علی‌الخصوص اگر نگاهی به قیمت شخصیت‌های Kombat Pack بیندازیم که هر کدام تنها به قیمت 6$ به فروش می‌روند (معمولا قیمت شخصیت‌ها در عناوین مختلف فایتینگ بین 5 تا 7 دلار در نظر گرفته می‌شود). در بسته‌ی الحاقی Aftermath نمی‌توانید همانند Kombat Pack و در صورت تمایل، هر شخصیت را به صورت جداگانه خریداری کنید و باید کل بسته‌ی الحاقی را به صورت یکجا خریداری کنید.

حال به بررسی محتوای عرضه شده و عملکرد آن‌ها بپردازیم. بخش داستانی جدید که این بسته‌ی الحاقی نام خود را از آن وام گرفته است، Aftermath نام داشته و درست داستان را از جایی که MK11 به پایان رسید، روایت می‌کند. Liu Kang که اکنون به خدای آتش تبدیل شده و کنترل ساعت شنی Kronika و در واقع، تمام دنیاها و هستی را در دست گرفته است، با همکاری Raiden در صدد شکل دهی به دنیایی عاری از خشونت و مکانی پر از صلح و صفا است. این عمل با ورود حیله‌گرترین شخصیت دنیای MK یعنی Shang Tsung به همراه برادر Raiden یعنی Fujin—خدای بادها—و Nightwolf، مختل می‌شود. Shang Tsung به Liu Kang هشدار می‌دهد که با نابود کردن تاج مخصوص Kronika، او قادر به شکل دهی به شن‌های زمان و ایجاد دنیای جدیدی نیست و در صورت انجام این کارساعت شنی نابود خواهد شد. لذا او پیشنهاد می‌دهد که Liu Kang او را به زمان گذشته و به قبل از شکست Kronika و تاج مخصوصش فرستاده تا سرنوشت را به گونه‌ای رقم بزنند که بتوانند تاج را بدون آسیب دیدگی به انتهای کار رسانده و سپس از آن برای شکل‌دهی شن‌های زمان استفاده کنند. اما با دانستن حیله‌گری Shang Tsung، اکنون گروه قهرمانان در اعتماد به او دچار تردید بوده بدین جهت برای جلوگیری از هرگونه دروغ و ریا، Fujin و Nightwolf به همراه Shang Tsung به گذشته فرستاده می‌شوند.

بخش داستانی جدید که حدوداً ۳ ساعت به طول می‌انجامد، به خوبی پایان بازی اصلی را ادامه داده و ستاره‌ی آن یعنی Shang Tsung با قدرت ظاهر شده است. همانند بازی اصلی، هر چپتر داستان با مبارزات اکشن و میان‌پرده‌های جذاب دنبال شده و در کنار آن، شامل چندین مبارزه با شخصیت‌های مختلف می‌شود. نکته‌ی جالب داستان Aftermath، پایان آن است که در آن بازیکن باید از بین ۲ تصمیم حیاتی یکی را انتخاب کرده که هر کدام دنیای MK را به طور کاملاً متفاوتی دگرگون خواهد کرد. این که در نسخه‌ی بعدی MK کدام پایان در نظر گرفته خواهد شد را باید منتظر ماند و دید. شاید گفتن این نکته بد نباشد که در Aftermath، تمرکز بر روی شخصیت‌های DLC است و هر بخش از دید یکی از این شخصیت‌ها دنبال می‌شود.





نمی‌توان حرف از بسته‌های الحاقی برای عناوین فایتینگ زد و از شخصیت‌های جدید آن صحبت نکرد. در کمال تعجب و بر خلاف Kombat Packهای قبلی، تنها ۳ شخصیت جدید با Aftermath به بازی اضافه شده‌اند. ملکه‌ی چهاردست معروف این سری یعنی Sheeva، خدای بادها و برادر Raiden یعنی Fujin، هر کدام پس از یک غیبت طولانی بار دیگر برای مبارزه بازگشته‌اند. شخصیت سوم کسی نیست جز RoboCop معروف که به عنوان شخصیت مهمان و با ظاهر کلاسیک خود عرضه شده و صداگذاری آن نیز توسط بازیگر آن یعنی Peter Weller انجام شده است. هر شخصیت همانند دیگر شخصیت‌ها به سهVariation مختلف برای مبارزه مجهز بوده که می‌توان از بین آن‌ها انتخاب کرد و به مبارزه پرداخت. البته می‌توانید Variation مخصوص به خود را هم از بین تمامی حرکات قابل انتخاب نیز بسازید اما نمی‌توانید در مبارزات آنلاین Ranked از آن‌ها استفاده کرده و باید حتما از Variationهای پیش فرض استفاده کنید.

۴ استیج جدیدی با این بسته‌ی الحاقی به بازی اضافه شده‌اند. ۲ استیج کلاسیک و محبوب قدیمی یعنی Dead Pool و Soul Chamber که پیشتر در عنوان MK9 و نسخه‌های قدیمی‌تر وجود داشتند. استیج جدیدی به نام Kronika’s Keep که دورنمایی عالی را به تصویر می‌کشد و جالب‌ترین استیج یعنی Retrocade که در واقع یک آرکید سنتر بوده که در پس زمینه‌ی آن، استیج‌های کلاسیک ۳ عنوان نخست MK با همان استایل پیکسلی خود نقش بسته‌اند. در کنار لباس‌ها و آیتم‌های جدید برای شخصی‌ سازی کرکتر محبوب خود، فاتالیتی‌های Friendship بار دیگر بازگشته‌اند که درست نقطه مقابل Fatalityهای اصلی بوده که به جای کشتن حریف به فجیع‌ترین حالت ممکن، شاهد صحنه‌های خنده‌دار و شادی خواهیم بود. علاوه بر این Stage Fatalityها که برای نابود سازی حریف با استفاده از محیط است نیز حضور دوباره‌ای پیدا کرده‌اند. Brutalityهای جدیدی نیز به شخصیت‌ها اضافه شده تا مبارزات را خونین‌بار‌تر از گذشته کرده باشند.





در نهایت، تغییرات ریز و درشت بسیار و چندین قابلیت جدید برای تمامی شخصیت‌ها و گیم‌پلی بازی و موارد جانبی اعمال شده است تا به هر چه بیشتر بالانس‌ شدن بازی کمک کرده باشند. یکی از این تغییرات، اضافه شدن قابلیت Armor Break به تمامی شخصیت‌ها است. تا پیش از بازیکنان می‌توانستند با مصرف نوار دفاعی، از کامبوهای حریف خود فرار کرده و در این حین، Armor داشته باشند. Armor Break به این صورت بوده که در صورت پیش‌بینی شکستن کامبوها توسط حریف، می‌توانید پیش‌دستی کرده و با قابلیت ذکر شده که تنها در برخی از حرکات شخصیت‌ها نهفته شده است، Armor را نادیده بگیرید و مجدداً ضربه‌ی سنگینی به حریف وارد کنید. این قابلیت که در واقع نوعی Mind Game در بازی ایجاد می‌کند و شکستن کامبوها با استرس و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت.

بازبینی تصویری:

Fujin و RoboCop، دو تن از شخصیت‌های جدید در استیج قدیمی Soul Chamber

تاج Kronika، کلید تمام کشمکش‌های Aftermath

Friendshipها بار دیگر بازگشته‌اند و صحنه‌های خنده‌داری را به وجود می‌آورند

Stage Fatalityها نیز بازگشته‌اند و صحنه‌های آشنایی را خواهید دید

در استیج Retrocade، شاهد پس زمینه‌هایی از 3 عنوان نخست MK هستید که با تعامل با پروژکتورهایی که در عکس می‌بینید، می‌توانید پس زمینه را عوض کنید!

نکات مثبت:

بخش داستانی خوب به همراه میان‌پرده‌های اکشن و روایت جذاب

اضافه شدن قابلیت‌ها و امکانات جدید به صورت رایگان

نکات منفی:

قیمت بالای این بسته‌ی الحاقی

محتوای بسیار کم

سخن آخر: متأسفانه بسته‌ی الحاقی Aftermath آن‌گونه که باید و شاید، از نظر محتوا به خوبی Kombat Packهای قبلی نبوده و قیمت زیاد آن با محتوایی که ارائه می‌دهد، همخوانی ندارد. حقیقتاً این بسته‌الحاقی از ارزش کمتری نسبت به Kombat Pack برخوردار بوده و به سختی قابل پیشنهاد است، چراکه به جز یک بخش داستانی و ۳ شخصیت جدید، چیز دیگری برای عرضه ندارد.

Verdict

Unfortunately, the Aftermath expansion pales in comparison to previous Kombat Pack in terms of both content and price. Without a doubt, this expansion has less value than Kombat Packs and is not recommended since other than a story section and 3 new characters, it has nothing to offer

Final Score: 6 out of 10

