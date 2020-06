شرکت بازی‌سازی بانجی ساعتی پیش از بسته‌ی الحاقی بعدی بازی دستینی ۲ به نام Destiny 2: Beyond Light رونمایی کرد. این بسته‌ی الحاقی که عرضه‌ی آن برای شهریور ماه سال جاری در نظر گرفته شده، مثل همیشه قرار است مناطق کاملا جدید، خط داستانی تازه و آیتم‌های جدیدی را به بازی اضافه کند.

ساعتی پیش و در قالب ویدیویی از قبل ضبط شده، شرکت بازی‌سازی بانجی از برنامه‌های خود برای آینده‌ی بازی دستینی پرده برداشت. در کنار رونمایی بسته‌‌ی الحاقی جدید این بازی، هم‌چنین از تصمیم بانجی برای پشتیبانی بلند مدت از دستینی ۲ شنیدیم. در طول سه سال آینده قرار است دستینی ۲ هر سال میزبان یک بسته‌ی الحاقی بزرگ و جدید باشد. اولین بسته‌ی الحاقی که عرضه‌ی آن برای سال جاری در نظر گرفته شده، «فراتر از روشنایی» (Beyond Light) نام دارد و همانطور که از نام آن پیداست، بازی‌کننده‌ها را با قدرت‌های تاریکی آشنا خواهد کرد.

این بسته‌ی الحاقی در روز ۲۲ سپتامبر روی کامپیوتر، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

بزرگترین قابلیتی که بسته‌ی الحاقی Beyond Light به دستینی ۲ می‌آورد، یک کلاس فرعی جدید است. تا به امروز، بازی‌کننده‌های دستینی ۲ با سه قدرت Arc، Solar و Void سر و کار داشتند. یعنی تمام شخصیت‌ها می‌توانستند از توانایی‌ها یا مهارت‌هایی استفاده کنند که مبتنی بر یکی از این سه قدرت بودند. حتی سلاح‌های بازی هم فقط با این سه قدرت کار می‌کنند. بسته‌ی الحاقی Beyond Light یک قدرت کاملا جدید را به دنیای بازی اضافه می‌کند. این قدرت که «توقف» یا Stasis نام دارد، قدرتی برای کنترل محدود زمان است. با اضافه شدن این قدرت به دنیای بازی، چه سلاح‌ها، چه شخصیت‌ها و چه دشمنان، همگی امکان استفاده از این قدرت را خواهند داشت؛ یعنی گیم‌پلی بازی می‌تواند به طور کلی از این قدرت جدید تاثیر بگیرد.

در آغاز بسته‌ی الحاقی، گاردین‌های دستینی با دشمنان تازه‌ای روبرو می‌شوند که این قدرت را در اختیار دارند. برای اینکه بتوان این دشمنان را شکست داد، دو شخصیت اصلی دستینی ۲ یعنی «اریس مورن» و «دریفتر» به همراه یکی از شخصیت‌های دستینی ۱ که هرگز در بازی اصلی به درستی معرفی نشد، گاردین‌ها را به قمر مشتری می‌برند.

منطقه‌ی جدیدی که به بازی اضافه می‌شود، یعنی همان قمر مشتری، «اروپا» (Europa) نام گرفته است. این ماه کاملا یخ زده، مکانی است که در آن گاردین‌ها برای اولین بار نیروی روشنایی را کنار می‌گذارند و با قدرت‌های تاریکی آشنا می‌شوند.

بانجی هنوز مشخصا از قدرت‌های Stasis و قابلیت‌های جداگانه‌ای که آن‌ها به بازی اضافه می‌کنند صحبت نکرده است. احتمالا در طول تابستان بیشتر درباره‌ی تغییرات گیم‌پلی دستینی ۲ پس از بسته‌ی الحاقی Beyond Light خواهیم شنید.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویری که برای معرفی Destiny 2: Beyond Light منتشر شده است را ببینید.

نسخه‌ای از دستینی ۲ هم‌چنین برای کنسول‌های نسل بعد در دست ساخت است. طبق گفته‌ی بانجی، دستینی ۲ روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس با وضوح تصویر ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا خواهد شد. ارتقا به نسخه‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس هم هیچ هزینه‌ی اضافی را برای بازی‌کنندگان دستینی ۲ در پی نخواهد داشت.

