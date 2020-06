شرکت بازی‌سازی بانجی ساعتی پیش در قالب یک ویدیو، نه‌تنها از بسته‌ی الحاقی جدید دستینی ۲ رونمایی کرد، بلکه رسما تمام برنامه‌های خود را برای دستینی در سال‌های آینده مشخص کرد. عرضه‌ی بسته‌های الحاقی دستینی ۲ تا سال ۲۰۲۲ از همین حالا با دقت برنامه‌ریزی شده‌اند و هرگز خبری از دستینی ۳ نخواهد بود.

پیش از اینکه بخواهیم از تصمیم بانجی برای پشتیبانی بلند مدت از دستینی ۲ بگوییم، حتما باید به تغییری که منجر به این تصمیم شده است، اشاره کنیم. بانجی سال گذشته قراردادی که با شرکت اکتیویژن برای ساخت و توسعه‌ی مجموعه‌ی دستینی داشت را به طور کلی لغو کرد. بانجی نه‌تنها توانست مالکیت حقوقی کامل مجموعه‌ی دستینی را کسب کند، بلکه خودش به تنهایی به توسعه و انتشار دستینی ادامه داده است.

در واقع بانجی در وبلاگ خود حتی ساخت دستینی ۲ را یک اشتباه خوانده است.

در واقع، بانجی در وبلاگ خود حتی ساخت دستینی ۲ را یک اشتباه خوانده است؛ اشتباهی که می‌دانیم به خاطر فشارهای اکتیویژن است. بانجی در وبلاگ خود نوشته است که ساخت و عرضه‌ی دستینی ۲ برنامه‌های آن‌ها برای ساخت یک بازی بزرگ منسجم را خراب کرد، بازی‌کننده‌های آن‌ها را به دو گروه تقسیم کرد و به طور کلی بیش از یک سال تمام برنامه‌های آن‌ها را به عقب انداخت. به همین دلیل هم خبری از دستینی ۳ نخواهد بود. حالا که بانجی به تنهایی درباره‌ی آینده‌ی دستینی تصمیم می‌گیرد و خبری از فشارهای اکتیویژن برای ساخت دستینی ۳ و دستینی ۴ و چیزهایی شبیه آن نیست، دستینی ۲ به شکل بلند مدت به کار خود ادامه خواهد داد.

از این پس، تمام تغییرات، اعم از اضافه شدن محتوای جدید و حتی تغییرات و پیشرفت‌های موتور پایه، روی خود دستینی ۲ اعمال خواهند شد و بانجی همین بازی را با توجه به نیاز بازی‌کننده‌ها شکل خواهد داد. طبق گفته‌ی بانجی، این کار باعث می‌شود تا بازی‌کننده‌های دستینی همگی کنار یکدیگر قرار داشته باشند، شخصیت‌های خود و آنچه در این سال‌ها کسب کرده‌اند را از دست ندهند و از طرفی هم بانجی یک دنیای کاملا زنده برای بروزرسانی مرتب در اختیار خواهد داشت.

سه بسته‌ی الحاقی بازی برای عرضه در سه سال آینده از همین حالا مشخص شده‌اند. این بسته‌های الحاقی به ترتیب از این قرار هستند:

Destiny 2: Beyond Light (عرضه در سال ۲۰۲۰)

Destiny 2: The Witch Queen (عرضه در سال ۲۰۲۱)

Destiny 2: Lightfall (عرضه در سال ۲۰۲۲)

البته که پشتیبانی بلند مدت از دستینی، از دیدگاه فنی برای بانجی چالش‌های بزرگی را به وجود آورده است. حجم بازی بسیار زیاد شده و به نزدیک ۱۵۰ گیگابایت رسیده است. این موضوع، نه‌تنها مشکلاتی مثل دانلود فایل‌های آپدیت بسیار بزرگ را برای بازی‌کننده‌ها در پی داشته، بلکه سازندگان بازی هم برای آماده کردن فایل‌های بازی با مشکلات بزرگی روبرو شده‌اند. تست‌های نهایی و آماده کردن هر آپدیت طبق گفته‌ی بانجی باید نهایتا چند ساعت طول بکشد، ولی مجبورند تا به خاطر حجم زیاد فایل‌ها، روزهای زیادی هر آپدیت را تست کنند.

بانجی می‌گوید که برای مثال، مراحل داستانی Warmind در فصل گذشته فقط توسط ۰.۳ درصد بازی‌کننده‌ها بازی شدند، در حالی که این مراحل ۵ درصد حجم بازی را اشغال کرده‌اند.

برای حل این مشکل، پیش از هر بسته‌ی الحاقی جدید، بانجی بخش‌هایی که فعالیت بازی‌کننده‌ها در آن‌ها بسیا کم است را از بازی خارج کرده و در مکانی به اسم Destiny Content Vault قرار می‌دهد. این مکان قرار است شامل این محتوای حذف شده و کل دستینی ۱ باشد.

دستینی ۲ هم‌چنین قرار است برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس عرضه شود.

به صورت دوره‌ای، بانجی تعدادی مرحله‌ی قدیمی را از Destiny Content Vault خارج می‌کند و به بازی باز می‌گرداند. این محتوای قدیمی با توجه به قابلیت‌های جدید دستینی ۲ بروزرسانی می‌شوند؛ یعنی برای مثال محتوای دستینی ۱ که قرار است به دستینی ۲ بیاید، با گیم‌پلی دستینی ۲ دوباره تنظیم می‌شود.

دستینی ۲ هم‌چنین قرار است برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس عرضه شود. ارتقا به نسخه‌های نسل بعد بازی هم کاملا رایگان خواهد بود و بازی‌کننده‌های فعلی اگر به کنسول‌های نسل بعد کوچ کردند، می‌توانند کاملا رایگان به تمام آنچه خریده بودند دسترسی داشته باشند.

به طور کلی، آینده‌ای که بانجی برای دستینی ۲ در ذهن دارد، بسیار جذاب‌تر از عرضه‌ی شماره‌ای جدید از دستینی هر یکی دو سال یک بار است. چنین رویه‌ای سال‌هاست که به درستی توسط بازی‌های آنلاین کلان مثل دنیای وارکرفت و فاینال فانتزی آنلاین دنبال می‌شود. مطمئنا زمان آن فرا رسیده است که دستینی ۲ را هم در دسته‌ی بازی‌های آنلاین کلان قرار دهیم. امیدواریم در آینده شاهد نامگذاری دستینی ۲ به همان «دستینی» باشیم؛ موضوعی که مطمئنا سازندگان این بازی از همان ابتدای کار در ذهن داشته‌اند.

بسته‌ی الحاقی بعدی دستینی ۲ یعنی Destiny 2: Beyond Light برای عرضه در ۲۲ سپتامبر سال جاری در نظر گرفته شده است.

ویدیوی معرفی بسته‌های الحاقی آینده دستینی ۲:

