به گزارش پردیس‌گیم، استودیو ناتی‌داگ آشکارا اظهار داشته است که عنوان The Last of Us Part II بزرگترین پروژه این استودیو تاکنون است. با این حال، آنچه کاملاً واضح نبوده مدت زمان گیم‌پلی این عنوان مورد انتظار و پیاده‌سازی ایده‌های این استودیو در این مدت‌زمان است. خب، به نظر می‌رسد اکنون که تقریبا یک هفته تا انتشار این عنوان مورد انتظار فاصله داریم می‌توانیم یک زمان نسبی بیان کنیم.

در گزارشی جدید از وبسایت GQ، گفته شده که The Last of Us Part II حدودا 25 تا 30 ساعت به طول می انجامد. مقاله مورد نظر به این دنباله به عنوان "آلبوم دوتایی ناتی‌داگ" اشاره دارد که در اصل "دو بازی با هم ادغام‌ شده‌اند". اگر بازی نهایی این مدت گیم‌پلی داشته‌باشد، تقریباً دو برابر عنوان The Last of Us طول خواهد کشید که خبری بسیار خوشایند برای طرفداران این بازی است.

پیش از این، اعضای تیم ناتی‌داگ، به ویژه نویسنده بازی هالی گراس (Halley Gross)، گفتند که The Last of Us Part II تقریباً 50٪ بزرگتر از عنوان اول است. به این ترتیب، برخی تخمین زدند که در نتیجه بازی باید تقریباً 20-22 ساعت گیم‌پلی داشته باشد. با این حال، بر اساس این اطلاعات جدید به نظر میرسد که این بازی می تواند طولانی تر از چیزی باشد که قبلاً تصور میکردیم.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تخمین‌های توسعه‌دهنده یک بازی در خصوص زمان گیم‌پلی آن، اغلب میتوانند کمی متغیر باشد. از نظر تاریخی، هر زمان که یک توسعه‌دهنده میگوید بازی آن‌ها در یک بازه‌زمانی مشخص است، به نظر میرسد مدت ‌زمان گیم‌پلی محصول نهایی کمتر از زمان گفته شده قرار بگیرد. با این حال، این نظریه میتواند در اینجا با The Last of Us Part II رد شود. هرچه که باشد، به‌زودی این قضیه نیز مشخص خواهد شد.

همانطور که حتما می‌دانید این بازی در تاریخ 19 ژوئن برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame