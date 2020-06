به گزارش پردیس‌گیم، آقای Jorden Denton یکی از طراحان صدا بازی The Last of Us: Part II از استودیو ناتی داگ سونی جدا شد. ایشان به سازندگان بازی The Outer Worlds یعنی استودیو خوش ذوق Obsidian پیوست، و در آنجا نیز به عنوان طراح صدا مشغول شد.

هر دو استودیو، یعنی ناتی داگ واقع در (Santa Monica) و Obsidian واقع در (Irvine) در جنوب کالیفرنیا قرار دارند. Jordan گفت: "من خرسندم از اینکه عضوی از استودیو و تیم صدا شدم."

"در این شرایط سخت حاکم بر جهان، من می‌خواهم خبر خوشی را به اشتراک بگذارم. امروز اولین روز کاری من به عنوان طراح صدا در استودیو Obsidian بود. از اینکه عضوی از استودیو و تیم صدا شدم، بسیار خرسندم."

مایکروسافت استودیو Obsidian را در سال 2018 و در راستای تقویت استودیوهای داخلی خود خرید. این استودیو از جمله جدیدترین استودیوهایی است که مایکروسافت در کالیفرنیای جنوبی هدایت می‌کند. استودیو نام آشنای The Initiative را هم در همان نزدیکی یعنی Santa Monica هدایت می‌کند.

بازی در دست ساخت Obsidian مخلوطی از فیلم "Honey, I Shrunk the Kids" و بازی Rust است و Grounded نام دارد و در همین تابستان پیش رو عرضه می‌شود. به جز این مورد، استودیو عنوان معرفی شده دیگری ندارد.

یکی از احتمالات این است که ادامه بازی The Outer Worlds نیز در دست ساخت باشد. با توجه به این اظهار نظر مایکروسافت که این بازی می‌تواند تبدیل به یک مجموعه شود. هیجان‌انگیز است که به عناوین آینده Obsidian فکر کنیم، مخصوصاً الآن که آن‌ها پشتوانه یکی از بزرگترین شرکت‌های سیاره را دارند.

اما درباره The Last of Us Part II ، بازی برای عرضه در تاریخ جمعه 30 خرداد، و البته به صورت انحصاری برای PS4 برنامه‌ریزی شده است. همچنين نقدهای بازی از 23 خرداد در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. برای باخبر شدن از نقدهای بازی حتماً پردیس‌گیم را زیرنظر داشته باشید. خب دوستان، نظرتان درباره این خبر چیست؟ آیا اضافه شدن افراد کار کشته به استودیوهای مایکروسافت کمک می‌کند؟ نظرتان درباره عنوان بعدی استودیو خوش ذوق Obsidian چیست؟ ادامه The Outer Worlds یا عنوانی جدید؟

منبع متن: pardisgame