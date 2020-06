به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، عنوان جدید سری بازی Call of Duty امسال دقیقاً چه خواهد بود؟ آیا Activision دوباره به سری Call of Duty: Black Ops بازخواهد گشت؟ یا این عنوان Call of Duty: Vietnam خواهد بود؟ یا شاید Call of Duty Black Ops: War Cold؟ ما مطمئناً نمی دانیم تا زمانی که اکتیویژن بازی را به ما نشان دهد، اگرچه شاید بتوان از اطلاعات جدید نکات تازه‌ای پیدا کرد.

وب سایتی به نام PS4Patches، که به روزرسانی‌های مختلف پلی استیشن را برای هرکسی با توجه به نیاز خود به آن علاقه دارد را طبقه‌بندی می‌کند، ظاهراً برنامه توسعه دهنده‌ای را برای Call of Duty 2020 منتشر کرده‌است. بازی‌های این سری در این برنامه همه دارای نام‌های مستعار The Red Door هستند، اما توضیحات پچ به طور واضح بازی را با یک نام پوشه معرفی می‌کند که شامل دنباله "COD2020INTALPHA1" است.

همانطور که در زیر می بینید، لوگو کشف شده هیچ اشاره ای به "جنگ سرد" نمی کند، بلکه به سادگی می گوید Call of Duty: Ops Black. علاوه بر این، نه تنها تصویر به حال و هوای جنگ سرد اشاره می کند، بلکه "1976" در پرونده ها نیز ذکر شده است. جالب اینجاست که این زمان دقیقا یک سال پس از پایان جنگ ویتنام است، و نشان می دهد این بازی به جای فقط یک جنگ درون آن، درگیری بزرگتری از جنگ سرد را تعریف خواهد کرد.

البته، همه‌ی این‌ها را می‌توان شایعه درنظر گرفت اما ظاهراً Activision به دلیل مسائل کپی‌رایت از افرادی که عکس بالا را در توییتر منتشر کرده‌اند شکایت کرده است. چیز دیگری در مورد آلفای توسعه دهنده Call of Duty 2020 به دست نیامده است، اگرچه اندازه پوشه‌ی آن 71.4 گیگابایت است، و شامل چهار حالت اصلی Campaign ،Multiplayer ،Warzone و Zombies می باشد. باز هم، برخی از موارد یافت شده در پرونده‌ها ممکن است قدیمی نباشد، اما CoD 2020 توسط Treyarch (با کمک Sledgehammer و Raven Software) تهیه شده است، بنابراین بازگشت زامبی ها به هیچ وجه تعجب آور نخواهد بود.

Activision اعلام نکرده است که چه زمانی می توانند ندای وظیفه امسال را نمایش دهند، اگرچه زمزمه هایی وجود دارد که ممکن است در رویداد بزرگ PS5 شرکت sony نمایش داده شود، که این اتفاق پنجشنبه (11 ژوئن) رخ می دهد. خب نظر شما چیست؟ عنوان Call of Duty امسال چه می‌تواند باشد؟ چه زمانی ممکن است بالاخره شاهد تریلری از بازی باشیم؟

منبع متن: pardisgame