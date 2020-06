ناتی داگ از خواننده اصلی موسیقی تبلیغ تلویزیونی The Last of Us: Part II عذر خواهی کرد

نیل دراکمن، خالق The Last of Us: Part II و معاون ارشد استودیوی ناتی داگ، تایید کرد موسیقی به کار گرفته شده در تبلیغ تلویزیونی The Last of Us: Part II از بازخوانی آهنگ True Faith گروه New Order توسط Lotte Kestner الهام گرفته شده است. نیل دراکمن، موقعیت به‌وجود آمده را "سهل انگاری" دانست.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از IGN، دراکمن در توئیتر خود نوشت: "بازخوانی True Faith توسط Ellie از بازخوانی فراموش نشدنی Lotte Kestner از این آهنگ الهام گرفته شده بود. به او بخاطر یک سهل انگاری آن‌طور که قصد داشتیم اعتبار داده نشد. از صمیم قلب عذر خواهی می‌کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاحات را انجام می‌دهیم. امیدوار هستیم Lotte Kestner به شناختی که لایقش است برسد."

Kestner هفته گذشته شباهات میان بازخوانی او و Ellie در تبلیغ تلویزیونی The Last of Us: Part II را در توئیتر اعلام کرد و آن را یک "کپی دقیق" از آهنگ خود برای آلبوم Stolen دانسته است.

Kestner حالا آن توئیت‌ها را حذف کرده و واکنش دیگری به صحبت‌های نیل دراکمن نشان داده است: "بسیار افتخار می‌کنم این موسیقی در چنین پروژه شگفت‌انگیزی جایی برای خود پیدا کرده است. از نیل، ناتی داگ و همه کارکنان Sony ممنونم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame