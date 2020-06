به گزارش پردیس‌گیم، عنوان موردانتظار The Last of Us II پس از مدت‌ها تلاش و کارِ سازندگان و اعضای ناتی‌داگ هم‌اکنون در لبه‌ی انتشار قرار دارد و فقط چند روز تا عرضه ی بازی زمان مانده است. پیش نمایش‌های معدود بازی همه از اثر جدید ناتی‌داگ تعریف کرده بودند و آن را عنوانی عالی توصیف می‌کردند. دقایقی پیش اما تریلر زمان انتشار The Last of Us II منتشر شد تا نگاهی هرچند کوتاه اما لذت بخش بر بازی داشته باشیم. شما می‌توانید لانچ تریلر بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

این بازی فوق العاده مورد انتظار در تاریخ سی خرداد منتشر خواهد شد. کسانی که بازی را پیش خرید کرده‌اند می‌توانند از روز جمعه، بازی را بر روی دانلود گذاشته و در یک هفته‌ی باقی مانده، به انتظار فرا رسیدن روز موعود باقی بمانند!

