اطلاعات جدیدی از Far Cry 6 فاش شد

در روزهای پیشین اخبار منتصب به Far Cry 6 در حال قوت گرفتن هستند و به نظر می‌رسد که بزودی با رونمایی از این بازی شاهد باشیم. به گزارش پردیس‌گیم، در جدیدترین لیک‌ها و شایعاتی که درمورد Far Cry 6 هستند، اینسایدر مورد اطمینان ResetEra یعنی Okabe مدعی شده است که Far Cry 6 شباهات بسیاری در حوزه‌ی گیم‌پلی به Far Cry 3 خواهد داشت.

Okabe در سخنان خود چنین گفته:

"امیدوارم از اسب سواری و تیراندازی روی اسب خوشتان بیاید!" او همچنین اضافه کرده که چندی پیش درمورد Far Cry 6 اطلاعاتی فاش ساخته اما کسی به حرف‌های او اهمیت نداده بود. وی در ادامه‌ی صحبت‌هایش متذکر شد که جزایر مختلف، باغ وحش‌ها، جت پک‌ها و مواد مخدر در بازی نقش خواهند داشت و می‌توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

با توجه به اطلاعات درز شده می‌توان دید که برخی المان‌های بازی به Far Cry 3 شباهت دارند و البته که بازگشت Ubisoft به محبوب‌ترین نسخه‌ی سری چندان هم دور از انتظار نیست. شاید قرار داشتن Far Cry 3 در جزایر و مناطق مختلف و متنوع بتواند قدرت گرافیکی کنسول‌های نسل بعد را نیز به چالش کشیده و اثری زیبا از لحاظ بصری ارائه دهد.

البته هنوز باید تا معرفی رسمی بازی منتظر بود. رویداد مخصوص Ubisoft در روز 12 جولای برگزار خواهد شد.

