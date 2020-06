راهنمای جامع مجموعه‌ی فاینال فانتزی (بخش دوم)

"به قلم کامیاب قربان‌پور"



ماجرای فاینال فانتزی / Final Fantasy Adventure (The Legend of the Holy Sword: Final Fantasy Gaiden) / 聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜

تاریخ عرضه: ۲۸ ژوئن ۱۹۹۱

کاور ماجرای فاینال فانتزی روی کنسول گیم‌بوی.

اگر فرانچایز ساگا (サ・ガ) را نادیده بگیریم که صرفاً به‌خاطر نام تجاری فاینال فانتزی در غرب اسپین آف در نظر گرفته شد؛ ماجرای فاینال فانتزی (FA) اولین اسپین آف رسمیِ فرانچایز محسوب می‌شود.

FA عناصر نقش‌آفرینیِ فاینال فانتزی را با گیم‌پلی بازی‌های محبوب «افسانه‌ی زلدا» ترکیب کرد و تبدیل به پایه‌گذار فرانچایز محبوب مانا شد. در این عنوان برخلاف دیگر بازی‌های نقش آفرینی، مبارزات به شکل اکشن و Real-time رُخ می‌دهند و شما با حل معماها و ماجراجویی در سطح دانجن‌ها و شهرها می‌توانید راه خود را به مقصد نهایی پیدا کنید. گرچه FA، شباهت زیادی به افسانه‌ی زلدا دارد اما با وجود مکانیک‌های استراتژیک و نقش‌آفرینی، کاملاً این حس را به شما منتقل می‌کند که درحال تجربه‌ی یک اثر خاص هستید که توانسته هویت جدیدی از خود پدید آورد.

داستان بازی به رسم همیشگی بازی‌های مانا کمی ساده و خطی است و اگر دنبال جهان‌های عجیب و غریب و داستان‌های پیچیده‌ی فاینال فانتزی هستید، FA به احتمال زیاد نمی‌تواند شما را راضی کند. اما اگر دلتان برای یک ماجراجویی کوتاه و شیرین تنگ شده، این بازی را از دست ندهید.

کاور نسخه‌ی بازسازی شده روی کنسول پی‌اس ویتا.

FA یک داستان پریان شیرین است که در دل تجربه‌ای کوتاه و دلربا روایت می‌شود و قطعاً ارزش امتحان کردن را دارد؛ حتی اگر آن وسعت و ابهت معمول بازی‌های فاینال فانتزی را نداشته باشد.

نسخه‌ها و پلتفرم‌های پیشنهادی: بهترین انتخاب برای تجربه‌ی نسخه‌ی اصلی، بدون شک کولکسیون زیبای Collection of Mana است که در سال ۲۰۱۹ برای نینتندو سوئیچ عرضه شد. متأسفانه نسخه‌ی بازسازی شده که تحت عنوان Adventures of Mana برای پی‌اس ویتا عرضه شد، نتوانست موفق جلوه کند و به‌نظرم تا زمانی که بازسازیِ جدیدی منتشر نشده، نسخه‌ی اصلی انتخاب بهتری‌ است.

میانگین زمان: ۱۰ ساعت

میزان سختی: آسان

مناسب برای: دوست‌داران سری بازی افسانه‌ی زلدا

بهترین نسخه(ها) و پلتفرم(ها): Collection of Mana - Nintendo Switch

تصاویری از Collection of Mana (Final Fantasy Adventure) روی نینتندو سوئیچ:

فاینال فانتزی: ماجراجویی ماورایی / Final Fantasy: Mystic Quest / ファイナルファンタジーミスティッククエスト

تاریخ عرضه: ۵ اکتبر ۱۹۹۲

کاور فاینال فانتزی: ماجراجویی ماورایی برای کنسول سوپر فَمیکام.

فاینال فانتزی: ماجراجویی ماورایی (MQ) دومین اسپین‌آف از مجموعه است که برخلاف Final Fantasy Adventure، هرگز نتوانست به موفقیت بزرگی دست پیدا کند و تا به امروز تقریباً ناشناخته باقی مانده است.

هدف از تولیدِ این عنوان، جذب بازیکن‌های امریکایی و غربی بود که با سختی و پیچیدگی بازی‌های فاینال فانتزی نمی‌توانستند کنار بی‌آیند. جهان بازی در MQ کاملاً خطی و محدود است و شما اجازه‌ی کندوکاو ندارید. گیم‌پلی مبارزات بسیار آسان است و حتی سیستمی قرار داده شده که هوش مصنوعیِ بازی به‌صورت خودکار برای شما بهترین تصمیمات را بگیرد. روند طی مراحل نیز به ساده‌ترین و بی‌چالش‌ترین شکل ممکن طراحی شده‌.

متأسفانه، این استراتژی اسکوئر با شکست مواجه شد و باعث شد تا MQ به صف اسپین‌آف‌های فراموش شده‌ی تاریخ بپیوندد.

کاور نسخه‌ی اروپایی که نام بازی را به Mystic Quest: Legend تغییر داد.

سایت کوتاکو، MQ را «بدترین بازی فاینال فانتزی» خواند و به‌نظر من هم این لقب بی‌جا نیست.

نسخه‌ها و پلتفرم‌های پیشنهادی: راه‌های زیادی برای تجربه‌ی MQ وجود ندارد. اگر صاحب یک کنسول SNES Classic هستید، می‌توانید این عنوان عجیب و خاک خورده را تجربه کنید.

میانگین زمان: ۱۴ ساعت

میزان سختی: بسیار آسان

مناسب برای: کسانی که می‌خواهند راهنمای جامع فاینال فانتزی بنویسند!

بهترین نسخه(ها) و پلتفرم(ها): Final Fantasy: Mystic Quest – SNES Classic

تصاویری از Final Fantasy: Mystic Quest روی سوپر نینتندو:

فاینال فانتزی ۵ / Final Fantasy V / ファイナルファンタジーV

تاریخ عرضه: ۶ دسامبر ۱۹۹۲

کاور بازی فاینال فانتزی ۵ روی سوپر فَمیکام.

فاینال فانتزی ۵ (FFV) خیلی از چهارچوب‌های اولیه برای نسل جدید شاهکارهای فاینال فانتزی را بنا کرد که تا به امروز ادامه دارند. FFV شغل‌هایی که در FFIII وجود داشت را به‌طور کامل وسعت داد و بهبود بخشید، سیستم ATB را به شکلی مجدد طراحی کرد که بازیکن قادر به دیدن تشخیص نوبت‌ها باشد و راحت‌تر استراتژی خود را در میدان مبارزه به‌کار ببرد و مهم‌تر از همه، مأموریت‌هایی در دل بازی گنجاند که انجام‌شان انتخابی بود. این مأموریت‌های فرعی برخلاف عرف بازی‌های نقش آفرینی، با جست و جو در جهان بازی آشکار می‌شوند و در ظاهر تفاوت عمده‌ای با مأموریت‌های اصلی ندارند. این ویژگی جالب که یک حس «زنده بودن» به جهان FFV اعطا می‌کند در قسمت‌های بعد نیز به شکل و شمایل جدیدتر و بهتر نیز ظاهر می‌شود.

فاینال فانتزی ۵ جهانی بزرگ با Lore و جزئیات داستانی دارد که از طریق صحبت کردن و ارتباط با شخصیت‌های فرعی (NPC) قادر به کشف و درک آن خواهید بود و وجود مأموریت‌های فرعی لایه‌های جدیدی به این کانسپت اضافه می‌کنند.

با وجود اینکه FFV در ابتدا فقط در ژاپن عرضه شد، موفق به فروش ۲ میلیون کپی شد و به موفقیتی قابل توجه دست یافت.

لوگوی فاینال فانتزی ۵ که موجودی افسانه‌ای (Wind Drake) را با رنگ بنفش مطابق با تمِ بازی به تصویر می‌کشد.

شاید اگر به‌خاطر شهرت و موفقیت چشم‌گیر فاینال فانتزی ۶ نبود، FFV می‌توانست طرفداران بیشتری جذب کند و در جایگاه بالاتری میان عناوین برتر کنسول سوپر فَمیکام قرار بگیرد، چراکه حقیقتاً یک نقش‌آفرینی غنی و زیباست.

نسخه‌ها و پلتفرم‌های پیشنهادی: نسخه‌ی اولیه‌ی بازی در کالکشن Final Fantasy Anthology روی پلی‌استیشن عرضه شد که امروزه با کنسول PSOne Classic به نرمی قابل اجرا است. یک نسخه‌ی بهبود یافته با گرافیک بالاتر و محتویات بیشتر نیز تحت عنوان Final Fantasy V Advance روی کنسول قابل حمل Gameboy Advance منتشر شد که فکر می‌کنم بهترین روش برای تجربه‌ی FFV باشد. البته لازم به ذکر است که نسخه‌ی بازسازی شده‌ی موبایل هم روی رایانه‌های شخصی وجود دارد که به‌خاطر تصمیمات غلط و مشکلات زیادی که دارد چندان قابل توصیه نیست.

میانگین زمان: ۳۵ ساعت

میزان سختی: تقریباً دشوار

مناسب برای: کسانی که با سبک نقش‌آفرینی و جهان‌باز آشنایی دارند.

بهترین نسخه(ها) و پلتفرم(ها): Final Fantasy V Advance - Gameboy Advance

تصاویری از Final Fantasy V Advance روی کنسول گیم‌بوی ادونس:

فاینال فانتزی: افسانه‌ی کریستال‌ها / Final Fantasy: Legend of the Crystals / ファイナルファンタジー

تاریخ عرضه: ۲۱ مارس ۱۹۹۴

کاور انیمه‌ی فاینال فانتزی: افسانه‌ی کریستال‌ها روی وی‌ایچ‌اس.

بعد از موفقیت FFV، اسکوئر تصمیم گرفت تا اولین انیمه‌ی فاینال فانتزی را براساس این بازی تولید کند. داستان این انیمه‌ی کوتاه، صدها سال بعد از وقایع بازی رُخ می‌دهد و حتی اگر چیزی از فاینال فانتزی ۵ نمی‌دانید باز هم قادر به تماشای آن خواهید بود.

متأسفانه، به‌خاطر دور بودن از تِم و حس و حال بازی‌ها، اغلب طرفداران از انیمه استقبال نکردند و کمتر کسی امروزه از این سریال فراموش شده خبر دارد. با این وجود، به‌نظرم طراحی‌های زیبای شخصیت‌ها و انیمیشن کلاسیک و دستی انیمه، باعث می‌شود تا ارزش دیدن داشته باشد حداقل برای آن‌هایی که شیفته‌ی انیمه‌های قدیمی هستند.

یکی از سکانس‌های جالب و کلیدی انیمه

افسانه‌ی کریستال‌ها کوتاه و جالب است اما نمی‌تواند حس و حال بازی‌های فاینال فانتزی را به مخاطب منتقل کند.

میانگین زمان: ۲ ساعت

مناسب برای: دوست‌داران انیمه‌های دهه‌ی نود

فاینال فانتزی ۶ / Final Fantasy VI / ファイナルファンタジーVI

تاریخ عرضه: ۲ آوریل ۱۹۹۴

کاور فاینال فانتزی ۶ روی کنسول سوپر فَمیکام.

فاینال فانتزی ۶ (FFVI) حقیقتاً اولین عنوان از مجموعه است که می‌توان به راحتی به آن لقب «شاهکار» را نسبت داد. FFVI نه تنها سری فاینال فانتزی را متحول کرد، بلکه مسیر سبک نقش‌آفرینی را برای همیشه تغییر داد. از همان لحظه‌ی اول که FFVI را بازی می‌کنید، متوجه خواهید شد که با یک بازی معمولی روبرو نیستید و سکانس آغازینش حتی بعد از ۲۶ سال تأثیرگذار است! داستان بازی در جهانی روایت می‌شود که سال‌هاست «جادو» در آن از بین رفته و تکنولوژی بخار همه چی را تحت کنترل خود درآورده. شما نقش جادوگری را برعهده می‌گیرید که توسط یک امپراطوری بزرگ و صنعتی شست و شوی مغزی شده است. شخصیت‌های بازی عمیق و چندلایه هستند و وارد ماجرایی حماسی و شاعرانه می‌شوند که به بهترین نحو ممکن با طراحی‌های پیکسلی زیبا و قابل تحسین و موسیقی گوش‌نواز نوبو اوئمِتسو روایت شده.

جهان FFVI پر است از اسرار و جزئیات مخفی و لحظات خیره‌کننده‌ای که حتی در نقش‌آفرینی‌های مدرن کمتر دیده می‌شود. حقیقتاً هرچقدر در رابطه با FFVI بگویم کم گفته‌ام، چراکه همه‌ی دنیای بازی‌های کامپیوتری مدیون‌اش هستند.

ابهام‌زدایی: از آنجایی که FFV در غرب منتشر نشد، اسکوئرِ امریکا تصمیم گرفت تا شماره‌ی فاینال فانتزی ۶ را به ۳ تغییر دهد. به همین دلیل خیلی وقت‌ها این ۲ بازی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. خوشبختانه این موضوع در عرضه‌های بعدی درست شد.

لوگوی فاینال فانتزی ۶ که تِرا (شخصیت اصلی بازی) را سوار بر یکی از لباس‌های زره‌ای امپراطوری نشان می‌دهد.

فاینال فانتزی ۶ شاهکاری تکرار نشدنی است که هنوز هم قلب‌های بازیکنان جوان و مدرن را آب می‌کند. خیلی‌ها آن را «بهترین بازی نقش‌آفرینی» می‌دانند و راستش را بخواهید مخالفت با این ادعا کار آسانی نیست.

نسخه‌ها و پلتفرم‌های پیشنهادی: روش‌های زیادی برای تجربه‌ی FFVI وجود دارد؛ از گوشی‌های همراه گرفته تا رایانه‌های شخصی. اما بهترین روش بدون شک دو نسخه‌ی SNES و پلی‌استیشن هستند که هر دو روی کنسول‌های SNES Classic Mini و PSOne Classic قابل بازی‌اند.

میانگین زمان: ۴۰ ساعت

میزان سختی: متوسط

مناسب برای: تازه‌واردین

بهترین نسخه(ها) و پلتفرم(ها): Final Fantasy VI - SNES Classic, PSOne Classic

تصاویری از Final Fantasy VI روی SNES Classic و PSOne Classic:

