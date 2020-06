بازی The Last of Us: Part II هفته آینده بالاخره بعد از اینکه برای سال‌ها در حال ساخت بود و چندین بار تاخیر در عرضه داشت منتشر می‌شود. نقدها و نمرات بازی را می‌توانیم فردا صبح ساعت 11:31 به وقت تهران ببینیم اما تا آن زمان ناتی داگ اطلاعات بیشتری به ما داده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTECH، نیل دراکمن، خالق The Last of Us: Part II، در مصاحبه‌ای با GQ گفت طرفداران احتمالا چیزهای شوکه کننده‌ای در رابطه با پایان نسخه اول خواهند دید:

"بازی اول و پایان آن بسیار مقدس هستند. مردم همیشه می‌گویند یک بازی بسازید که شخصیت‌های کاملا جدیدی داشته باشد یا مثلا داستان را به اروپا یا ژاپن ببریم و کلا چیز کاملا متفاوتی بسازیم. به‌نظر من این حرکت شجاعانه‌ای نبود. آن زمان می‌توانستیم یک بازی کاملا جدید بسازیم یا بگوییم نه می‌خواهیم ریسک کنیم و معنای پایان نسخه اول را در The Last of Us: Part II افشا کنیم. بعضی از چیزهایی که برای طرفداران مقدس بود را... از بین ببریم."

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame