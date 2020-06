استودیو Santa Monica در PS5 Future of Gaming حضور خواهد داشت

جت شروف از عوامل استودیو Sony Santa Monica که کارگردانی بخش گیم‌پلی بازی موفق God Of War را نیز بر عهده داشته است، بیان کرده که این استودیو با حضور در PS5 Future Of Gaming از "برنامه های آینده خود" رونمایی خواهد کرد.

در حال حاضر آنچه که استودیو Sony Santa Monica می خواهد در PS5 Future of Gaming به نمایش دربیاورد دقیقا مشخص نیست، اما طبیعتاً ذهن هر شخصی پس از شنیدن این خبر به سمت تأیید God of War 2 یا حتی انتشار تریلری از آن جهت می‌گیرد. همانطور که قبلاً گزارش شده است، Sony Santa Monica افراد زیادی را که تجربه‌ی کار در نسل قبل و همچنین علم به نسل بعد داشته باشند استخدام کرده است، بنابراین می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که انتشار ویدیویی هر چند کم از God Of War 2 در PS5 Future Of Gaming دور از ذهن نیست. اینکه جت شروف، کارگردان گیم‌پلی God of War، از بازیبازان خواسته است برای فهمیدن جزییات بیشتر از عنوان بعدی استودیو رویداد PS5 را با دقت مشاهده کنند مطمئناً به آتش شایعات God of War 2 دامن‌می‌زند. هر چند که این گفته می‌تواند صرفا برای جلب توجه بازیبازان به نمایش امشب Sony باشد اما هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست.

در ژانویه سال جاری، انیماتور بخش داستانی استودیو Sony Santa Monica، کیم نیومن، تصویری از خودش را در لباس Motion Capture در توییتی با پیام "برگشتن به این لباس احساس خوبی دارد" به اشتراک گذاشت، که شاید گویای این باشد که دنباله God of War از مدت‌ها قبل در دستور کار بوده است. در همین سال، کوری بارلوگ کارگردان عنوان God of War نیز در مصاحبه با PlayStation Access در مورد آنچه که داستان God of War 2 می تواند روی آن متمرکز باشد صحبت کرده است.

PS5 Future of Gaming در ساعت 00:30 بامداد روز جمعه، ۲۳ خرداد به نمایش عموم درخواهد آمد. نظر شما چیست، آیا واقعا شاهد دنباله God Of War خواهیم بود یا این استودیو بر روی عنوان جدیدی کار ‌می‌کند؟

منبع متن: pardisgame