Summer of Gaming | بازی Werewolf: The Apocalypse – Earthblood با تریلری سینماتیک به نمایش در آمد

به گزارش پردیس‌گیم، عنوان Werewolf: The Apocalypse – Earthblood که چندین سال پیش در PDXCON معرفی شده بود، در Summer of Gaming با انتشار تریلری سینماتیک به نمایش درآمد. این بازی نیز همانند Vampire: The Masquerade عضوی از دنیای تاریک و وحشت است، اما این‌بار بجای ومپایر، شما در نقش یک گرگینه ماجراجویی خواهید کرد.

شما در این بازی کنترل شخصی به نام Cahal را برعهده دارید که به دلیل خشم بی حد و اندازه‌اش تبعید شده. او نمی‌تواند درونِ وحشتناک خود را کنترل کند و این یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های وی می ‌باشد. در خلاصه‌ای از داستان آمده:

Gaia مادر زمین یا همان طبیعت، در حال مرگ می‌باشد. او به دلیل حرص و آز بی پایان بشر بدین روز افتاده و قدرتش در برابر Wyrm، نیرویی از برای نابودی و تباهی را از دست داده است. حال نیز اوباشِ Wyrm بر روی مادر زمین به جشن و پایکوبی مشغول‌اند تا بر سر جنازه‌ی طبیعت حکمرانی کنند.

حال این نیروی تاریک، Wyrm در نبرد مقابل Gaia تقریبا به پیروزی نزدیک شده. Pentex یکی از نوکران Wyrm به نیابت از او در حال فرمانروایی بر دنیا می‌باشد. یکی از محافظان قدیمی و کهن Gaia با نام Cahal که زیر نور ماه کامل تبدیل به گرگینه می‌شود و به دلیل خشم بی حدش تبعید نیز شده، به دنبال دخت گمشده‌ی خود است و در این اثنا پی می‌برد که گله‌ی قدیمی و خویشاوندان گرگ‌سانش در خطر هستند، فلذا وی باید برای یاری رسانی به آنان بازگردد...

در این مسیرِ خونین برای رسیدن به رستگاری، Cahal باید با دو دشمنِ بزرگ یعنی Garou و Endron نیز بجنگد. این نامِ شرکت نفتی است که به خدمت Wyrm درآمده و با طینت خبیث خود در پی نابودی سیاره می‌باشد.

شما می‌توانید در جریان بازی با تبدیل شدن به گرگینه و Crinos(نوع دیگری از گرگینه‌ها) به تقابل دشمن بروید. برای مجازاتِ نیروهای خصم، باید در هر سه فرم و قالب استاد شوید و به مهارت کامل برسید. هر یک از این سه قالب به شما اجازه‌ی انجام کارهای بخصوصی می‌دهند. برای مثال زمانی که به گرگ تبدیل شوید قادر به مخفی کاری هستید، در شمایل انسان می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کرده و در فرم گرگینه نیز، خشم پنهان Cahal را رها کنید تا دشمنان تکه تکه شوند.

بازی Werewolf: The Apocalypse – Earthblood که توسط Cyanide Studio در حال توسعه می‌باشد در سال جاری برای پلی اسیتشن 4، اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید تریلر جدید بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame