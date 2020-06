Summer of Gaming | بازی Metal: Hellsinger معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، بازی شوتر اول شخص Metal: Hellsinger که توسط The Outsiders توسعه می‌یابد، دیشب در مراسم Summer of Gaming IGN معرفی شد. روایت داستانِ بازی برعهده‌ی تروی بیکر، صداپیشه‌ی شناخته شده‌ی بازی‌های ویدیویی می‌باشد. Metal: Hellsinger در سال 2021 برای PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X و PC منتشر خواهد شد.

Metal: Hellsinger عنوانی ریتم محور می‌باشد. یعنی باید همزمان با بیت‌های موسیقی متالی که در پس زمینه پخش می‌شوند به شیاطین شلیک کرده و آنان را نابود نمایید. بازی شباهات بسیاری به Doom دارد و می‌توان عناصر بسیاری در گیم‌پلی و اتمسفر بازی دید که از Doom الهام گرفته شده است. Metal: Hellsinger توسط استدیوی مستقل و سوئدی The Outsiders ساخته می‌شود.

به نقل از IGN، این بازی توسط تروی بیکر روایت می‌شود. شما نیز در نقش The Unknown خواهید بود، شخصیتی نیمه انسان-شیطان که باید هیولاهای جهنمی را قلع و قمع کند. Metal: Hellsinger توسط David Goldfarb کارگردانی می‌شود، Goldfarb تجربه‌ی کار بر روی عناوینی همچون Pay Day 2 و Battlefield: Bad Company 2 را نیز داشته است.

Metal: Hellsinger علاوه بر بخش داستانی، قسمتی برای بازیکنان چالش دوست خواهد داشت، جایی که می‌توانید با کشتن هرچه بیشتر شیاطین امتیاز بالاتری در لیدبورها کسب کنید. اما چیزی که برای متا‌ل‌هد‌ها جذاب خواهد بود لیست بندها و هنرمندانی است که بر روی موسیقی متن بازی کار کرده‌اند، شما می‌توانید نام تعدادی از این افراد را که در حال کار بر روی Metal: Hellsinger هستند را در زیر ببینید، اما به یاد داشته باشید که فعلا اشخاص بیشتری به جمع موسیقی سازان Metal: Hellsinger خواهند پیوست:

Matt Heafy از Trivium

Mikael Stanne از Dark Tranquility

Björn Strid از Soilwork

Alissa White-Gluz از Arch Enemy

شما می‌توانید تریلر معرفی Metal: Hellsinger را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

