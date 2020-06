دقایقی پیش، در برنامه‌ی «پلی‌استیشن ۵: آینده‌ی صنعت بازی» شاهد معرفی بازی‌های نسل بعد این کنسول بودیم. سونی هم‌چنین از ظاهر نهایی کنسول رونمایی کرد.

کنسول پلی‌استیشن ۵ در دو مدل معمولی و مدل تمام دیجیتال عرضه می‌شود.

کنسول پلی‌استیشن ۵ در دو مدل معمولی و مدل تمام دیجیتال عرضه می‌شود. از نظر سخت‌افزاری هر دو کنسول یکسان هستند، ولی مدل تمام دیجیتال فقط نسخه‌ی دیجیتال بازی‌ها را اجرا می‌کند و دیسک درایو ندارد. دیسک داریو کنسول معمولی، توانایی خواندن دیسک‌های Blu-Ray Ultra HD را دارد؛ یعنی دیسک‌هایی که می‌توانند تا صد گیگابایت داده را در خود جای دهند.

اطلاعات بیشتری از خود کنسول در مراسم نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در اختیار بیننده‌ها قرار داده نشد. قیمت نهایی کنسول هنوز رسما اعلام و احتمالا حتی مشخص هم نشده است. البته که در ابتدای برنامه، جیم رایان، مدیر پلی‌استیشن، اضافه کرد که برنامه‌های متعدد دیگری هم برای پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده است و در آینده‌ی نزدیک بیشتر درباره‌ی کنسول خواهیم شنید.

تعدادی از لوازم جانبی این کنسول، مثل هدست، دوربین یا استند شارژ دسته‌ها هم در ویدیوی معرفی خود کنسول نمایش داده شدند. همانطور که می‌بینید، ظاهر خود کنسول همان زبان طراحی دسته که پیش از این دیده بودیم را دنبال می‌کند.

می‌توانید در ادامه ویدیوی معرفی پلی‌استیشن ۵ و ویدیوی دیگری برای نمایش دسته و قابلیت‌های آن را ببینید. پلی‌استیشن ۵ پاییز امسال عرضه خواهد شد.

