دنباله‌ی بازی اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ رسما برای کنسول نسل بعدی سونی معرفی شده است. این بازی اسپایدرمن جدید Spider-Man: Miles Morales نام دارد و همانطور که از اسم بازی پیداست، به جای پیتر پارکر، «مایلس مورالس» را به عنوان اسپایدرمن معرفی می‌کند.

بازی «اسپایدرمن: مایلز مورالس» دنباله‌ی مستقیمی برای اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ است؛ طوری که اگر قسمت قبلی را بازی کرده باشید، حضور مایلز به عنوان شخصیت اصلی اصلا موضوع تعجب‌برانگیزی برای‌تان نخواهد بود. موفقیت شگفت‌انگیز بازی اسپایدرمن هم کاملا ساخت دنباله‌ی آن را تضمین کرده بود. مثل قسمت قبل، بازی Spider-Man: Miles Morales هم با همکاری مستقیم مارول و شرکت «مارول گیمز» و در استودیوی بازی‌سازی «اینسامنیاک گیمز» ساخته می‌شود.

برخلاف بسیاری از بازی‌های معرفی شده در مراسم «پلی‌استیشن ۵: آینده‌ی صنعت بازی»، زمان عرضه‌ی بازی اسپایدرمن مشخص شده است.

بازی Spider-Man: Miles Morales قرار است همزمان با کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شود. در نتیجه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که سونی در ماه‌های آینده اطلاعات بسیار بیشتری از بازی در اختیارمان قرار دهد. البته که کم و بیش از تریلر بازی می‌توان متوجه شد که با جریان و روندی مشابه قسمت قبل طرف هستیم؛ طوری که به نظر می‌رسد بازی همان ساختار اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ را دنبال کند.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی و تصاویری از آن را ببینید.

