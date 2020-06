در مراسم رونمایی از بازی‌های پلی‌استیشن ۵، شاهد معرفی مهم‌ترین بازی مسابقه‌ای کنسول‌های پلی‌استیشن بودیم. سونی رسما از جدیدترین شماره از مجموعه بازی‌های گرن توریسمو رونمایی کرده است. بازی «گرن توریسمو ۷» (Gran Turismo 7) قرار است مثل دیگر شماره‌های اصلی این مجموعه، تجربه‌ای کامل از یک بازی شبیه‌سازی عمیق از رانندگی را به طرفداران این سری بازی‌ها ارایه دهد.

زمان عرضه‌ی گرن توریسمو ۷ برای پلی‌اسیشن ۵ مشخص نیست.

برخلاف قسمت اخیر این مجموعه یعنی گرن توریسمو اسپورت، قرار است در گرن توریسمو ۷ شامل انواع مختلفی از سبک‌ها باشیم؛ طوری که طبق گفته‌ی سازندگان بازی، چه کسانی که می‌خواهند با عمیق‌ترین جزییات خودروی خود را تنظیم کنند و چه کسانی که از بازی‌های مسابقه‌ای آرکیدی لذت می‌برند، تجربه‌ای سرگرم‌کننده در گرن توریسمو ۷ خواهند داشت. گرن توریسمو ۷ قابلیت‌های مختلفی برای شخصی‌سازی ظاهر خودرو خواهد داشت و هم‌چنین حالت عکاسی که در گرن توریسمو اسپورت اضافه شده بود، در گرن توریسمو ۷ هم حضور خواهد داشت.

در توضیح بازی، سونی گفته است که تجربه‌ی ۲۲ سال ساخت در مجموعه بازی‌های گرن توریسمو منجر به ساخت بهترین قسمت این سری شده است؛ طوری که در گرن توریسمو ۷ شاهد گلچینی از بهترین قابلیت‌های این مجموعه بازی‌ها در تمام این سال‌ها خواهیم بود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویر منتشر از بازی را ببینید.

