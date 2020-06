استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک فقط هم مشغول ساخت قسمت بعدی بازی اسپایدرمن نیست. سونی در مراسم رونمایی بازی‌های پلی‌استیشن ۵، از قسمت جدید سری بازی‌های «رتچت و کلنک» برای این کنسول رونمایی کرد. بازی Ratchet & Clank: Rift Apart در عین اینکه گیم‌پلی همیشگی این مجموعه را در خود دارد، به بهترین شکل ممکن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های جدید کنسول پلی‌استیشن ۵ را به تصویر کشیده است.

گیم‌پلی Ratchet & Clank: Rift Apart به‌خوبی‌ ظرفیت‌های سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ را به تصویر کشیده است.

نکته‌ی جالب در روند بازی Ratchet & Clank: Rift Apart، استفاده از قابلیت‌های جدید اس‌اس‌دی و پهنای باند بالای حافظه‌ی سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵، برای تغییر دنیای بازی در لحظه است. بازی قصه‌ای حول بعدهای مکانی مختلف تعریف می‌کند و این موضوع، در گیم‌پلی آن هم لحاظ شده است. رتچت و کلنک با استفاه از دروازه‌های مختلفی بدون وقفه و در لحظه به دنیاهای مختلف و بزرگ سفر می‌کنند. ظاهرا رتچت قدرت ساخت دروازه‌های مکانی را هم کسب می‌کند، چون این قابلیت در سلاح‌های عجیب و غریب Ratchet & Clank: Rift Apart هم استفاده شده است و به کمک آن، رتچت دروازه‌هایی در محیط می‌سازد و دنیایی که مقابلش قرار دارد را به سمت خود می‌کشد.

زمان عرضه‌ی بازی Ratchet & Clank: Rift Apart مشخص نیست. از طرفی هم استودیوی بازی‌سازی اینسامنیاک گیمز مشغول آماده‌سازی بازی Spider-Man: Miles Morales برای عرضه‌ی همزمان با پلی‌استیشن ۵ است، در نتیجه تصور می‌کنیم عرضه‌ی رتچت و کلنک جدید برای زمانی دیرتر برنامه‌ریزی شده باشد. با این حال، عرضه‌ی زودتر بازی هم چندان غافلگیرمان نمی‌کند.

می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده از بازی را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

[/box]بخوانید:

کنسول پلی‌استیشن ۵ رسما رونمایی شد [/box]

The post رتچت و کلنک جدید برای پلی‌استیشن ۵ معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala