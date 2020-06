هشتمین قسمت مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل با نام Resident Evil: Village برای کنسول‌های نسل بعد و کامپیوتر رونمایی شده. این بازی از نظر روند، شبیه به قسمت قبلی این مجموعه بازی‌ها و در سبک اول شخص ترسناک طراحی شده است.

رونمایی از Resident Evil: Village یکی از بخش‌های مراسم پلی‌استیشن ۵: آینده‌ی صنعت بازی بود. نام Village بازی در عین اینکه به محیط کاملا جدید آن اشاره دارد، عدد VIII یا همان هشت را هم در خود جای داده است و با اینکه شماره‌ی هفت رسما در اسم بازی نیست، ولی کپ‌کام در بیانیه‌ی خبری منتشر شده از Resident Evil: Village به عنون قسمت هشتم این سری بازی‌ها یاد کرده است.

زمان عرضه‌ی Resident Evil: Village برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

از نظر روند، بازی در سبک اکشن اول شخص ترسناک طراحی شده و کم و بیش شبیه به رزیدنت اویل ۷ است. با این حال، گشت و گذار در یک عمارت و راهروی تنگ، محوریت این بازی نخواهد بود. کپ‌کام گفته است که Resident Evil: Village این چالش را مقابل بازی‌کننده‌ها می‌گذارد تا در جنگل‌ها و یک روستای برفی از خود مقابل هیولاها محافظت کنند.

بازی دقیقا وقایع پس از رزیدنت اویل ۷ را تعریف می‌کند. «ایتن وینترز» که همسرش «میا» را از عمارت خانواده‌ی بیکرز نجات داده، در خانه‌شان مشغول به زندگی هستند، که «کریس ردفیلد» به آن‌ها سر و آرامش آن‌ها را برهم می‌زند. شخصیت اصلی Resident Evil: Village مثل رزیدنت اویل ۷ همان ایتن وینترز است. این طور که به نظر می‌رسد، زامبی‌ها تنها دشمنان ایتن نخواهند بود و موجودات کاملا جدیدی هم به دنیای رزیدنت اویل اضافه شده‌اندد.

کپ‌کام گفته است که رزیدنت اویل ۸ به لطف موتور پایه‌ی RE Engine که در قسمت‌های اخیر رزیدنت اویل و دویل می کرای ۵ از آن استفاده شده، توانسته‌اند کیفیت گرافیکی بسیار بالایی را روی کنسول‌های نسل بعد به وجود بیاورند.

زمان عرضه‌ی بازی سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده از Resident Evil: Village را ببینید.

دانلود mp4

[/box]بخوانید:

کنسول پلی‌استیشن ۵ رسما رونمایی شد [/box]

The post رزیدنت اویل ۸ برای پلی‌استیشن ۵، سری ایکس و کامپیوتر رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala