سونی در برنامه‌ی معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ از دنباله‌ی بازی هورایزن مختص این کنسول رونمایی کرد. کاملا واضح است که بازی Horizon: Forbidden West قرار است تعریف کاملا تاز‌ه‌ای از کیفیت گرافیکی بازی‌های ویدیویی برای‌مان داشته باشد.

زمان عرضه‌ی Horizon: Forbiddenn West مشخص نیست.

اطلاعات بیشتری از بازی در اختیار طرفداران قرار داده نشده است. تنها می‌دانیم که شخصیت اصلی قسمت قبل یعنی «الوی» نقش خود را دوباره در Horizon: Forbidden West هم تکرار خواهد کرد. با این حال، در توضیح کوتاه بازی آمده است که در این قسمت جدید بازی هورایزن، با دنیایی خطرناک‌تر از قبل و موجوداتی کاملا جدید روبرو خواهیم شد؛ موضوعی که کاملا در تریلر آن پیداست.

زمان عرضه‌ی بازی مشخص نیست و تصور هم نمی‌کنیم که انتشار بازی چندان نزدیک به عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در نظر گرفته شده باشد. مطمئنا موضوع مهم‌تر برای سونی، به نمایش کشیدن قابلیت‌های گرافیکی پلی‌استیشن ۵ با نمایش این تریلر دنباله‌ی هورایزن است.

پیشنهاد می‌کنیم تریلر Horizon: Forbidden West را در ادامه ببینید. چند تصویر هم از این تریلر منتشر شده است که آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

با این حال، توصیه‌ی ما تماشای تریلر اصلی با وضوح تصویر ۴K در منبع اصلی آن است.

دانلود mp4

