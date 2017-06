دیشب شرکت مایکروسافت در E3 2017 بازی جدیدی به اسم The Last Night را معرفی کرد. این بازی به جرات یکی از منحصر به‌فردترین بازی‌های چند سال اخیر برای ایکس‌باکس وان به حساب می‌آید. کار ساخت این بازی از سال ۲۰۱۴ توسط تیم و آرین سورت شروع شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بازی کرد. بازی The Last Night از فضایی علمی- تخیلی بهره می‌برد و شکل و شمایلی شبیه به فیلم Blade Runner دارد. البته موضوع مهم اینجاست که این بازی جدید به صورت دو بعدی با حالت گرافیکی پیکسلی ساخته شده است. این اتفاق باعث شده که بازی Last Night فضای منحصر به‌فردی پیدا کند و همه چیز جدید به نظر برسد.

سازندگان بازی به این موضوع اشاره کردند که این عنوان در فضایی دوبعدی و Open World با ویژگی‌های تخیلی در جریان خواهد بود. گفته شده بازی دارای چهار منطقه خواهد بود که می‌توان در آن‌ها گردش کرد. گیم‌پلی بازی هم به صورت پلتفرمر با المان‌های سینمایی ساخته شده است.

براساس اطلاعات منتشر شده این عنوان در سال ۲۰۱۸ برای ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلر جذاب این بازی را مشاهده کنید:

