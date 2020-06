معرفی بزرگان

سودا51 (گو ایچی سودا)

"به قلم رضا خلف چعباوی"

عرض ادب و احترام خدمت کاربران و دوستداران رسانه تحلیلی-خبری پردیس گیم. در این سری مقالات قصد داریم در هر قسمت به معرفی یک فرد شاخص و تأثیرگذار در هنر-صنعت بازی های ویدئویی و رسانه بپردازیم. در مقاله قبلی به معرفی شینجی میکامی پرداختیم و اینبار به سراغ سودا51 رفته‌ایم.خالق عناوینی چون killer7 و Shadow of the Damned

زندگی شخصی

گو ایچی سودا(Goichi Suda) ملقب به سودا51، طراح، نویسنده و کارگردان بازی، متولد ۱۹۶۸ میلادی در ژاپن می‌باشد. لقب سودا51 را از آن جهت برای خود برگزیده که "گو" در زبان ژاپنی به معنای ۵ و "ایچی" به معنای ۱ است. از سودا51 به عنوان آقای خاص دنیای بازی‌ها یا کوئنتین تارانتینو دنیای بازی نیز یاد می‌کنند.

اطلاعات زیادی از دوران کودکی سودا51 در دسترس نیست، جز اینکه او رابطه خوبی با خانواده خود نداشت و از زندگی در شهر Ueda(زادگاه و محل زندگی تا ۱۸ سالگی) علارغم زیبایی طبیعی آن منطقه، ناراضی بود. سودا51 از کودکی به بازی‌سازی علاقه داشت و در جوانی در همین راستا، تمام تلاش خود را برای ورود به حرفه بازی‌سازی انجام می‌داد. بعد از ناکامی و ناامیدی اولیه، سودا51 برای گذران زندگی شغل‌های متفاوتی را امتحان کرد. که از جمله عجیب‌ترین‌ آن‌ها می‌توان به شغل "مرده سوزی" (یک آیین خاکسپاری مرسوم در ژاپن و آسیای شرقی) و مسئول کفن و دفن اشاره کرد.

سودا51 باوجود آنکه بیشتر در عمر گل‌آرایی و تزئینات مشغول بود، ولی به شدت از این کار متنفر و ناراضی بود. سودا51 با وجود ناامید شدن اما همچنان گوشه چشمی به تبلیغات و آگهی استخدام بازی‌سازی داشت. یکی از آگهی‌هایی که توجهش را جلب کرد، آگهی استخدام برای بازی Super Fire Pro Wrestling III: Final Bout از استودیو Human Entertainment بود. سودا51 از آنجایی که علاقه و اطلاعات زیادی در مورد کشتی کج داشت، و در آگهی به افراد دارای این زمینه اطلاعاتی اشاره شده بودٍ، از انتخاب شدن خودش مطمئن بود از این رو درخواستی برای استودیو فرستاد.

سودا51 که هیجان زیادی برای انتخاب شدن داشت و خیلی امیدوار بود، بعد از گذشت چندین روز و دریافت نکردن هیچ پاسخی از طرف استودیو ناامید شد. سودا51 بالاخره پاسخی از طرف استودیو نه چندان نام آشنای Human Entertainment دريافت کرد؛ آن هم به این دلیل که آن‌ها به افراد بیشتری با دانش در مورد کشتی نیاز داشتند. سودا51 به سرعت شغل خود به عنوان مسئول کفن و دفن را رها کرد و به سوی استودیو شتافت و این آغازی بود بر تولد نابغه‌ای دیگر در هنر‌-صنعت بازی‌های ویدئویی؛ آقای خاص دنیای بازی‌ها، استاد سودا51.

آثار

اولین حضور سودا51 به عنوان سناریو نویس (شرح صحنه‌ها و شخصیت‌ها و شمای کلی داستان) در استودیو Human Entertainment بود. بعد از موفقیت بازی Super Fire Pro Wrestling III بود که سودا51 مورد تقدیر قرار گرفت و بلافاصله به جایگاه نویسنده و کارگردان ارتقاء یافت. با بازی Super Fire Pro Wrestling Special و داستان و پایان بندی عجیب آن بود که سودا51 توانست توجهات را به خود جلب کند. بعد از کار بر روی چند پروژه دیگر سرانجام برای سری بازی Twilight Syndrome بود که مجبور شد برای نقش‌ تهیه‌کنندگی و کارگردانی پیش‌قدم شود. یکی از کارهای خلاقانه سودا51 در استودیو Human Entertainment تغییر مضمون بازی Moonlight Syndrome از ماورائی به ترس روان‌شناختی بود.

سودا51 که به سبب کارهای خود طرفدارانی به دست آورده بود، با کشتن شخصیت اصلی بازی Moonlight Syndrome سر و صدا و توجهات زیادی را دگربار متوجه خود ساخت. بعد از عرضه بازی سودا51 بدلیل نارضایتی از پاداش و مزایا از استودیو جدا شد؛ شاید هم به جایگاه و شرایط نامناسب استودیو پی برده چون سال بعد استودیو Human Entertainment اعلام ورشکستگی کرد. بعد از جدایی از استودیو Human Entertainment سودا51 استودیو شخصی خودش یعنی Grasshopper Manufacture را تأسیس کرد. و در آن استودیو به رویای خود که خلق بازی‌های بکر و خاص بود، دست یافت. استودیو تازه تأسیس Grasshopper Manufacture در ابتدای کار از افراد کمی تشکیل شده بود و آغاز به کار استودیو فقط با ۳ نفر بود. اولین پروژه استودیو بازی The Silver Case برای کنسول افسانه‌ای Playstation بود.

در این پروژه سودا51 وظیفه کارگردان، کمک نویسنده و طراح بازی را برعهده داشت. بودجه ساخت و نشر بازی را نیز ASCII Entertainment تقبل کرده بود. از طرفی مسئولیت مدیرعاملی استودیو نیز بر عهده او بود و وظيفه خود می‌دانست که از تأمین حقوق همه اعضاء اطمینان حاصل کند. با توجه به تعداد پائین اعضاء و بودجه محدود، مجبور بودند برای شروع کار سبکی را انتخاب کنند که با این محدودیت‌ها سازگار باشد و آن سبک رمان بصری(Visual Novel) بود. بازی به موفقیت تجاری خوبی در ژاپن رسید و پایه‌های استودیو را تقویت کرد اما به دلیل سبک خاص بازی و حجم زیاد متن برای ترجمه، عرضه نسخه غربی بازی تا سال‌ها سخت و غیرممکن بود.

پروژه بعدی سودا51 عنوان Flower, Sun, and Rain بود که برای دستگاه فوق‌العاده Playstation 2 عرضه شد. همانند پروژه اول، سودا51 وظیفه کارگردانی، نویسندگی و طراحی بازی را بر عهده داشت. با توجه به بزرگ‌تر شدن استودیو و استخدام افراد جدید، سبک بازی از آن شکل کتاب‌گونه و متن محور بازی The Silver Case خارج، و پرجنب و جوش‌تر شده بود. همچنین گیم‌پلی کلی بازی به سبک اکشن نزدیک‌تر شده بود.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بازی Flower, Sun, and Rain به دلیل تغییر رویه ناشر تا مرز لغو شدن پیش رفته بود که سودا51 مجبور به تغییر دادن ناشر بازی شد. این موضوع تبدیل به رویه‌ای شد که حافظ استقلال استودیو باشد و این تعدد ناشر در عناوین Grasshopper Manufacture نیز از همین قضیه سرچشمه می‌گیرد. عنوان بعدی که سودا51 نقش تهیه‌کنندگی و کارگردانی آن را برعهده گرفته بود، بازی Michigan: Report From Hell بود که از معدود بازی‌های سودا51 که عناصر سبک وحشت را یدک می‌کشید؛ سبکی که چندان خوشایند سودا51 نیست.

با وجود اینکه سودا51 تا قبل از این هم فرد شناخته شده‌ای در حوزه بازی بود، ولی این بازی Killer7 بود که توجه جهانی و مخاطب عام را به سمت سودا51 و استودیو Grasshopper Manufacture معطوف کرد. سودا51 در این پروژه نقش سناریو نویس، طراح و کارگردان را بر عهده داشت. ساخت بازی تحت قرارداد معروف" پنجگانه کپکام " آغاز شده بود و قرار بود انحصاری GameCube باشد و همچون دیگر عناوین پنجگانه کپکام، تحت نظارت مستقیم استاد میکامی قرار داشت. شینجی میکامی بزرگ اختیارات و آزادی فراوانی را برای سودا51 قائل شده بود و دست او در اعمال خلاقیت کاملاً باز بود. این موضوع باعث شد تا سودا51 بتواند یک عنوان تجربی و بکر را برای مخاطب جهانی عرضه کند.

عنوان مهم بعدی سودا51 بازی No More Heroes برای دستگاه Nintendo Wii بود، که محبوبیت و معروفیت او و استودیو‌اش را دو چندان کرد. ماجرای ساخت این بازی عجیب از آنجایی نشأت می‌گیرد که سودا51 از نخستین افرادی بود که دستگاه را قبل از عرضه دیده بود و متوجه پتانسیل‌های بالقوه سیستم حرکتی آن برای بازی‌های شمشیر محور شده بود. اگر سبک منحصر به فرد سودا51 و نبوغ شینجی میکامی را با هم ترکیب کنید چه خروجی به دست می‌آورید؟ پاسخ: Shadow of the Damned.

این بازی بکر و خلاقانه با همکاری بزرگانی چون شینجی میکامی، سودا51 و آهنگساز بزرگ، آکیرا یامائوکا (آهنگساز افسانه‌ای سری سایلنت هیل) ساخته شده است. ماجرای ساخت بازی به سال ۲۰۰۵ و شکل‌گیری دوستی سودا51 با شینجی میکامی بر سر ساخت Killer7 بر می‌گردد. سودا51 قصد ساخت عنوانی در سبک ترس-بقا بود که قرار بود انحصاری Playstation 3 باشد. (در آن زمان یک جمله‌ای مرسوم بود که می‌گفت: همه عناوین یا انحصاری Playstation 3 هستند و یا قرار بوده که باشند.)

بعد از چند سال جستجو برای ناشر بازی، در سال ۲۰۰۸ بود که سودا51 طرح کلی را به شرکت EA ارائه داد.EA پذیرفت که ضمن خرید حق امتیاز استفاده از Unreal Engine 3، بازی‌ را برای بازار جهانی نشر دهد. بعد از توافقات اولیه با توجه به دوستی قدیمی سودا51 با استاد شینجی میکامی، از ایشان برای بر عهده گرفتن نقش تهیه‌کننده اجرایی دعوت به عمل آمد. در E3 سال ۲۰۰۹ بود که سودا51 بنا داشت بازی را معرفی کند، ولی EA اجازه این‌کار را نداد. در ادامه روند ساخت EA به بهانه‌های مختلف طرح اولیه بازی را رد می‌کرد. بالاخره بعد از ارائه ۵ طرح EA اجازه ادامه روند ساخت را داد. بخاطر این مسائل، متأسفانه نتیجه نهایی مورد پسند و مورد نظر سودا51 نبود و بازی به نسبت طرح اولیه تغییرات گسترده‌ای دیده بود.

استاد شینجی میکامی بعد از عرضه بازی موجبات نارضایتی خود را اعلام کرد: «Shadow of the Damned به عنوانی کاملاً متفاوتی تبديل شده است. این باعث نا امیدی است. من فکر می‌کنم که سودا نتوانسته داستانی که در ذهن داشته را پیاده کند و مجبور بوده چند بار طرح را باز نویسی کند. من فکر می‌کنم قلب او از این ماجرا شکسته. او یک سازنده منحصر به فرد است و فکر می‌کنم در طول ساخت این بازی اصلاً احساس راحتی نداشته.»

سودا51 نیز سرانجام در سال ۲۰۱۹ عنوان کرد، که کار روی این بازی بسیار چالش‌برانگیز بوده است و همچنين اضافه کرد که ممنون می‌شوم اگر قرار شد دوباره با EA همکاری کنیم، این‌بار آن‌ها همان طرح اولیه را تأیید کنند. البته با تمام این تفاسیر، بازی همچنان عنوان بکر و با ارزشی بود که در کل بازخورد مثبتی دريافت کرد؛ بطوری که وبسایت GameSpot و رسانه معتبر Famitsu نیز از بازی تمجيد کردند.

از دیگر آثار استاد سودا51 می‌توان به Lollipop Chainsaw، Black Knight Sword و Killer is Dead اشاره کرد. همچنین جدیدترین بازی کارگردانی شده توسط سودا51 عنوان Travis Strike Again: No More Heroes است و مورد انتظارترین بازی ایشان نیز No More Heroes III می‌باشد که کماکان در دست ساخت است.

سبک‌شناسی SUDA51

سودا51 برای تعریف سبک بازی‌سازی خود از لفظ "Punk" استفاده می‌کند! دلیل این نامگذاری برجسته کردن نقش بازی‌های خود در شکستن قالب سنتی بازی‌ها می‌باشد. سودا51 معتقد است اکثریت بازی‌ها صرفاً تقلیدی از یکدیگر هستند. صرفاً نکات مثبت دیگر بازی‌های موفق را تقلید می‌کنند و عیناً آن‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند، به جای آنکه نوآوری به خرج دهند و خلاقیت به کار گیرند. طبق همین تعاريف، سودا51 هیچ علاقه‌ای به تقلید از بازی‌ها و طرح‌های دیگران ندارد و سبک منحصربه‌فرد خود را ترجیح می‌دهد. از این رو سبک نویسندگی و کارگردانی سودا51 را با کوئنتین تارانتینو کارگردان شناخته شده سینما مقایسه می‌کنند. مضمون اصلی آثار سودا51 را موضوعات فلسفی، طنز، فضای تاریک یا سنگین، خشونت و محتوای بزرگسالانه تشکیل می‌دهد. دلیل تمرکز آثار سودا51 به مقوله "مرگ"، این است که به نظر او باید منطقی پشتش باشد و در آثار خود به این موضوع و هدف پشت آن می‌پردازد. قطعاً نوع نمایش "مرگ" در آثار سودا51 بی تأثیر از شغل سابق او یعنی "مرده سوزی" نیست. البته سودا51 همیشه به موضوعات تاریک و سنگین نمی‌پردازد و در آثار اخیر او(Lollipop Chainsaw) می‌توان رنگ و بوی ملایم‌تر شدن و ساده‌تر شدن را دید.

افتخارات

قطعاً وقتی شما تصمیم به حرکت در خلاف جهت جریان اصلی می‌گیرید، نباید انتظار جوایز زیاد و تعریف‌ و‌ تمجیدهای فراوان را داشته باشید. و این در مورد جناب Goichi Suda (یا همان سودا51 به قول خودشان) نیز صدق می‌کند. (البته همیشه استثنائاتی نیز بوده است که افراد خلاق و جریان‌ساز را مورد استقبال شدید قرار داده باشند). خوشبختانه اما، آقای سودا51 با سبک منحصر به فرد خودشان حداقل مورد توجه افراد تیزبین و سبک شناس قرار گرفته‌اند و از این روست که به ایشان لقب "آقای خاص" دنیای بازی‌ها داده‌اند. سودا51 همچنین سابقه همکاری با شرکت‌های بزرگی را در کارنامه دارد، از جمله سونی و کپکام که قبلاً اشاره شده، و البته نینتندو با بازی Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse. سودا51 همچنین سابقه همکاری با بازی‌سازان بزرگی را نیز در کارنامه دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به استاد شینجی میکامی اشاره کرد. شینجی میکامی بزرگ در اظهار نظری درباره سودا51 گفت: “سودا یک سازنده منحصر به فرد است." قطعاً بیان چنین جمله‌ای از زبان شخصی که خود سبک ساز و نوآور است، باعث افتخار هر بازی‌سازی است و ارزش بالایی خواهد داشت.

بخش ویژه

در این بخش که بیشتر مختص بازی بازان قدیمی و هاردکور است چند سؤال مرتبط از عزیزان می‌پرسیم. آیا پاسخ آن ها را می دانید؟ چه کسی زودتر پاسخ می دهد!؟

۱. رشته ورزشی موردعلاقه سودا51؟

۲. عدد "51" در لقب سودا51 به چه معناست؟

۳. نویسنده مورد علاقه سودا51؟ (که فضای بازی‌های ایشان بسیار تداعی کننده آثار آن نویسنده است)

۴. بازی Killer is Dead، الهام گرفته شده از چه قطعه موسیقی است؟

۵. نام اسلحه سخنگو در بازی Shadow of the Damned چیست ؟

جا دارد تشکری بکنم از نظرات گرانبهای بهزاد عزیز، کسری عزیز و شهاب عزیز.

منبع متن: pardisgame