نقد و بررسی بازی Maneater

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

باورش سخت است که به صورت تخمینی سالانه ۱۰۰ میلیون کوسه توسط انسان‌ها به وحشیانه‌ترین روش‌های ممکن کشته می‌شوند. این در حالی است که آمار کشته شدن انسان‌ها توسط کوسه در سال تک رقمی است. بنابراین اغراق نیست که بگوییم انسان‌ها مخرب‌ترین موجودات کره‌زمین هستند و محیط ‌زیست بالاخره روزی باید انتقام خود را بگیرد. در همین راستا عنوان Maneater سعی کرده است تجربه‌ای را ارائه دهد که در آن کشتن و بلعیدن انسان‌ها دلپذیر است!

در Maneater با در اختیار گرفتن کنترل یک کوسه، در محیط‌های وسیع دریایی می‌توانید شنا کنید و به عنوان موجودی تشنه‌ی خون، به دنبال غریزه‌ی خود باشید. این عنوانِ اکشنِ جهان‌باز که رگه‌هایی از نقش‌آفرینی نیز در آن دیده می‌شود، از نوع روایت منحصربفردی بهره‌مند است و داستان رقیق و جسته گریخته خود را به سبک مستندهای تلویزیونی به مخاطب منتقل می‌کند.

کوسه‌ای مادر توسط شکارچی‌ها کشته می‌شود و شما با در اختیار گرفتن کنترلِ کوسه‌ای تازه متولد شده، با انجام مأموریت‌های مختلف رشد خواهید کرد تا نهایتاً بتوانید انتقام خود را از شکارچی‌ها بگیرید. گوینده‌ای به سبک برنامه‌های تلویزیویی به اعمال شما در حین بازی واکنش نشان می‌دهد و اطلاعات مختلفی از سبک زندگی کوسه‌ها و دیگر گونه‌های جانوری را با لحنی سرگرم‌کننده، به مخاطب منتقل می‌کند. از طرفی دیگر شاهد کات‌سین‌هایی محدود هستیم که به شکارچیان، دغدغه‌ها و تعصبات آنها می‌پردازد. این نوع روایت برای عنوانی که داستان در آن بیشتر نقش چارچوبی را دارد که به بازی هویت و هدف بدهد، مناسب است و در واقع روایت مانعی برای گیم‌پلی آزادانه و سرگرم‌کننده‌‌ی بازی محسوب نمی‌شود.

با اینکه دیالوگ‌های راوی چندان از نویسندگی هوشمندانه و مجذوب‌کننده‌ای بهره‌مند نیست اما به هر حال تنها نبودن در محیط‌های پهناور و آب‌های عمیق بازی و تلقین این حس به مخاطب که فعالیت‌های شما مانند یک مستند تلویزیونی دارای تماشاگر است، باعث می‌شود شنیدن دیالوگ‌ها که اطلاعات بعضاً مفیدی در بر دارند، ارزشش را داشته باشد. مثلاً وقتی در حال خرد کردن استخوان انسان‌ها در بین آرواره‌هایتان هستید، بد نیست که بدانید کوسه‌ها در ساختار بدن خود استخوان ندارند!

به راحتی می‌توان گفت گشت و گذار در محیط‌های جهان‌باز Maneater که تنوع بالایی نیز دارد،‌ بهترین جنبه‌ی بازی است. از تونل‌های تو در توی زیرآّبی گرفته تا شهرهای پرجمعیتی که نور آسمان‌خراش‌های آنها در شب بر روی آّب می‌افتد و همینطور ساحل‌ها و مناطق تفریحی مختلف، همگی باعث شده‌ است به عنوان یک کوسه، تمایل داشته باشید به مناطق مختلف سرک بکشید و در فرصت مناسب آرامش و دورهمی انسان‌ها را بر هم بزنید. بنابراین زمینه‌ای که Maneater برای مانور دادن شما در بازی فراهم می‌کند متنوع و دلنشین است اما متاسفانه مأموریت‌هایی که بازی در این مناطق به مخاطب می‌دهد، اکثراً ناامیدکننده است.

مجموعه‌ای از تمام مأموریت‌های جانبی خسته‌کننده‌ای را به ذهن خود بیاورید که در ۱۰ سال اخیر در اکثر بازیهای جهان‌باز تجربه‌ کردید. Maneater بسیاری از این نوع مأموریت‌های رایج و تکراری را به عنوان مأموریت اصلی به شما ارائه می‌کند. اغلب برای پیشروی در بازی صرفاً باید تعداد مشخصی انسان یا موجودات دریایی دیگر را در یک مکان از قبل مشخص شده بکشید تا مأموریت به سرانجام برسد و چنین مأموریت‌های تکراری در تمام مناطق بازی چندین بار تکرار می‌شوند. با این حال چیزی که کمی می‌تواند به مأموریت‌ها هیجان بدهد، رویارویی و مبارزه یک به یک با موجودی قدرتمندی دیگر در اعماق آب‌هاست.

شاید در نگاه اول، بزرگترین عنصر جذب‌کننده‌ی بازی برایتان کشتن انسان‌ها توسط یک موجود درنده باشد(!) اما چیزی که می‌تواند باعث سوپرایزتان شود این است که مبارزه با موجودات دریایی مختلف در بازی، هیجان بیشتری دارد. تعداد قابل توجهی از گونه‌های مختلف آبزیان از جمله وال‌ها، کوسه‌های سرچکشی، لاک‌پشت‌ها، تمساح‌ها و غیره در بازی وجود دارد که هر کدام در مناطق خاصی یافت می‌شود و در بسیاری از مواقع بصورت گروهی در نقطه‌ای خاص زندگی می‌کنند. مأموریت‌هایی که باید با موجودات درنده به صورت یک به یک روبه‌رو شوید، اوج پویایی و جذابیت مبارزات را ارائه می‌کند.

سیستم مبارزات بازی پیچیدگی خاصی ندارد و اغلب به حمله با یک دکمه و فرار از حمله‌ی دشمن خلاصه می‌شود. از طرفی دیگر دوربین در هنگام مبارزات نیز از خود ضعف نشان می‌دهد و سیستم کارآمدی برای قفل کردن بر روی هدف در بازی وجود ندارد و در مواقعی به راحتی، هدف و جهت‌گیری خود را در اعماق دریا، گم خواهید کرد.

اما زمانی که پای عناصر نقش‌آفرینی به میان می‌آید، مبارزات دچار فراز و نشیب شده و در مواقعی به طور مثبت و در مواقعی دیگر به طور منفی، کشمکش بین موجودات دریایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال سیستم رشد و سطح‌بندی بازی بر این اساس است که هر چقدر مراحل بیشتری طی کنید،‌ رشد بیشتری به عنوان یک کوسه خواهید داشت و نهایتاً به بلوغ و بزرگسالی و فراتر خواهید رسید و از Level بالاتری برخوردار خواهید بود. اما سیستم سطح‌بندی در ابتدای بازی می‌تواند آزاردهنده باشد چون به طور مکرری با موجوداتی که Level بسیار بیشتری از شما دارد برخورد خواهید کرد و شانسی برای مبارزه با آنها نخواهید داشت. برای مثال به عنوان یک کوسه‌ که در ابتدای بازی Level آن ۳ می‌باشد، بارها با تمساح‌های عظیم‌الجثه نسبت به خودتان مواجه خواهید شد که تا فواصل طولانی شما را تعقیب کرده و با ۱ یا ۲ ضربه شما را از پا درمی‌آورند.

از اواسط بازی و به لطف دریافت قابلیت‌های جدید و ورود عناصر شخصی‌سازی به بازی، لذت مبارزات دو چندان می‌شود و کمتر شاهد آن مبارزات تک‌بعدی و تکراری هستیم. می‌توانید با مواد مورد نیازی که در طول بازی با کشتن انسان‌ها و موجودات دریایی به دست می‌آورید، قسمت‌های مختلف بدن کوسه را هم از نظر ظاهری و هم از نظر قابلیت‌های مخصوص، شخصی‌سازی کنید و در واقع با ظاهر و قدرت‌هایی که برایتان جذاب‌تر است، به عنوان یک کوسه به نقش‌آفرینی در این مستند عجیب که در قالب یک بازی ارائه شده است، بپردازید. می‌توانید به کوسه‌ای عظیم‌الجثه تبدیل شوید که از پوشش‌های استخوانی بر روی سطح پوست خود بهره‌مند است و می‌تواند به راحتی با چند ضربه یک قایق تفریحی را سرنگون کند. یا اینکه می‌توانید به یک درنده‌ی آبی‌رنگ تبدیل شوید که با قدرت‌های الکتریکی خود، دشمنان خود را از پای درمی‌آورد و از سرعت و انعطاف‌پذیری برای بقا در قلمروی موجودات درنده‌ی دیگر، بهره می‌گیرد.

بنابراین پس از ساعات ابتدایی، در نهایت سیستم نقش‌آفرینی بازی، اثر مثبت خود را بر روی تجربه می‌گذارد؛ بطوری که باعث می‌شود رشد و شخصی‌سازی، گشت و گذار و جمع‌آوری آیتم‌های مختلف و همینطور مبارزه با موجودات و انسان‌ها، به اندازه‌ای مفرح باشد که بخواهید تمام مأموریت‌ها را هر چند تکراری و یکنواخت، انجام دهید. شما خواهید دید کوسه‌‌ای که از کودکی همراهش بوده‌اید،‌ در بلوغ و دوران اوج خود به چه اندازه می‌تواند قدرتمند و ترسناک باشد.

از نظر فنی Maneater نمی‌تواند چیزی به تجربه اضافه کند و تنها حداقل‌ها برایش فراهم شده است تا گیم‌پلی قابلیت اجرایی داشته باشد. تجربه‌ی بصری و گرافیکی بازی پستی و بلندی‌هایی دارد و در لحظاتی از بازی، رنگ‌بندی محیط خسته‌کننده و در لحظاتی دیگر مخصوصاً شب‌ها از گرافیک چشم‌نواز و رنگ‌بندی جذابی بهره‌مند است. از نظر جزئیات نیز Maneater مطمئناً در مقابل بسیاری از عناوین بزرگ حرفی برای گفتن ندارد و حتی به راحتی می‌توان گفت قبلاً اقیانوس‌ها و آب‌های بسیار چشم‌نوازتری را حتی در عناوین مستقل مشاهده کرده‌ایم که اکوسیستم موجودات دریایی را بهتر به تصویر کشیده‌اند. با این حال Maneater از نظر فنی تنها زمانی آزاردهنده می‌شود که مشکلات افت فریم را در لحظات شلوغ بازی تجربه کنید. در لحظاتی که چندین گروه از شکارچیان با قایق‌های مختلف به شما حمله‌ور شده‌اند و شما تمام سعی‌تان را می‌کنید تا از گلوله‌های آن اجتناب کنید، ممکن است افت فریم همان دلیلی باشد که باعث می‌شود کنترل خود را از دست داده و در مبارزه شکست بخورید.

شخصی‌سازی ظاهر و قابلیت‌های کوسه، یکی از بهترین و کارآمدترین عناصر بازی محسوب می‌شود.

نقشه‌ی بازی پر از فعالیت‌های مختلف است که بسیاری از آنها تکراری‌ هستند اما انجام دادن آنها هنوز هم سرگرم‌کننده است.

مبارزات یک به یک با موجودات درنده‌ی دیگر در بازی تا حد زیادی راضی‌کننده است.

هر چه بیشتر به انسان‌ها آسیب برسانید، سطح بدنامی‌تان افزایش پیدا خواهد کرد و توجه شکارچی‌های قدرتمندتری را به خود جلب خواهید کرد.

تنها چند ثانیه می‌توانید در خشکی زده‌ بمانید و به قتل‌عام بپردازید...

قدرت‌های الکترونیکی که می‌توانید در طول بازی آنها را بر روی کوسه‌ی خود تعبیه کنید.

مخصوصاً در شب، نماهای جذاب و خیره‌کننده‌ای انتظارتان را می‌کشد.

اعماق‌ آب‌ها پر از اسرار است و می‌توانید چیزهای عجیب بسیاری را کشف کنید.

نکات مثبت:

محیط‌های چشم‌نواز و متنوع

حضور موجودات دریایی مختلف و درگیری‌های هیجان‌انگیز با آنها

سیستم‌ نقش‌آفرینی مناسب و تلفیق سرگرم‌کننده‌ی آن با دنیای بازی

نکات منفی:

مأموریت‌های تکراری و عاری از نوآوری

کنترل و دوربین در مبارزات بعضاً از خود ناکارآمدی نشان می‌دهد

عملکرد فنی ضعیف و افت فریم در لحظات شلوغ

سخن آخر: Maneater را می‌توان به یک تعطیلی چند روزه و مفرح در میان روزهای کاری سخت و طاقت‌فرسا تشبیه کرد. شاید به یاد ماندنی و شگفت‌انگیز نباشد اما مطمئنا در نهایت از تجربه‌ی آن پشیمان نخواهید شد.

Final Score: 7 out of 10

