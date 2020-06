شاهکاری دیگر از ناتی داگ؛ نقدها و نمرات The Last of Us Part II منتشر شدند

کمتر از یک هفته‌ تا عرضه‌ی یکی از دو بازی باقی مانده‌ی سونی برای پلی‌استیشن ۴ مانده است. به عنوان دنباله‌ی یکی از محبوب‌ترین بازی‌های تاریخ، سطح انتظارات برای قسمت دوم The Last of Us بسیار بالاست. با این حال، آن طور که منتقدان گفته‌اند، The Last of Us Part II نه‌تنها به سطح انتظارات پاسخ می‌دهد، بلکه پایش را بسیار فراتر می‌گذارد.

میانگین نمرات بازی طبق محاسبه‌ی وب‌سایت متاکریتیک ۹۶ است؛ یعنی با سومین بازی برتر پلی‌استیشن ۴ طرف هستیم.

استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ به تجربه‌های اکشن سینمایی خود معروف است؛ تجربه‌هایی که ادغام بسیار هنرمندانه‌ای از گیم‌پلی و صحنه‌های اکشن از پیش تعیین شده را به مخاطب خود ارایه می‌دهند. روند قصه‌گویی ناتی داگ در دو سه بازی اخیر این استودیو، بسیار بالغ‌تر از قبل شده است؛ طوری که قسمت‌های اخیر آنچارتد در عین حفظ هسته‌ی مجموعه، تجربه‌ای بسیار متفاوت‌تر از بازی‌های اصلی را ارایه دادند. این طور که پیداست، این جریان تکامل و بلوغ ناتی داگ در قصه‌گویی، در The Last of Us Part II به نقطه‌ی اوج خود رسیده است. چیزی که بیشتر از هر عنصر دیگری در بازی منتقدان را غافلگیر کرده، هنر بازی در قصه‌گویی است.

از دیدگاه گیم‌پلی، تمام منتقدان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که گیم‌پلی The Last of Us Part II نسخه‌ای پیشرفته‌تر از قسمت قبلی است؛ یعنی اساسا نباید انتظار تغییرات بنیادی در گیم‌پلی را داشته باشیم. با این حال، گفته شده که گیم‌پلی جریان بسیار روان‌تری از بازی قبل دارد؛ مخصوصا که قابلیت‌های حرکتی در The Last of Us Part II بسیار بیشتر شده است و می‌توان در مبارزات حرکاتی بسیار سریع انجام داد یا از نقاط مختلفی در محیط بالا رفت.

گیم‌پلی بازی هم مستقیما با داستان آن گره خورده؛ طوری که این بار سعی شده است تا هر رفتار و عملی در حین گیم‌پلی، به اندازه‌ی صحنه‌های سینمایی بازی تاثیرگذار باشد. منتقدان می‌گویند که هوش مصنوعی دشمنان حتی از قسمت اول هم بهتر است. برای تک تک دشمنان شخصیتی متفاوت نوشته شده، آن‌ها دیالوگ‌های مشخص خود را دارند و حتی هر کدام نام‌گذاری متفاوتی شده‌اند و همدیگر را با اسم خود صدا می‌کنند.

البته که تمام نقدها به تعریف و تمجید منتهی نشده‌اند. جریان بسیار کنترل شده‌ی بازی به مذاق تعدادی از منتقدان خوش نیامده است و برخی گفته‌اند که بازی روندی آرام‌تر از انتظارات آن‌ها دارد. موضوع دیگری که برخی از منتقدان را آزار داده، میزان خشونت بازی است. برخی از منتقدان بدون اشاره‌ی مشخص، گفته‌اند که بازی کردن The Last of Us Part II به خاطر حجم خشونت آن برای‌شان راحت نبوده و این موضوع روی تجربه‌ی آن‌ها از بازی تاثیری منفی گذاشته است.

با تمام این اوصاف، The Last of Us Part II توانسته است اسم خود را به عنوان سومین بازی برتر پلی‌استیشن ۴ از دیدگاه نمرات ثبت کند. میانگین نمرات بازی طبق محاسبه‌ی وب‌سایت متاکریتیک ۹۶ است؛ نمره‌ای که به ندرت در صنعت بازی دیده می‌شود.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی تعدادی از نقدهای منتشر شده از بازی را بخوانید.

IGN: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

«The Last of Us Part II شاهکاری است که ارزش بالای قسمت قبل را حفظ می‌کند. بازی از هر نظر پایش را جلوتر از گذشته می‌گذارد. به عنوان شخصیت اصلی، تمام چشم‌ها به سمت الی خیره می‌شود و او به بهترین شکل ممکن این دنباله را پا به پای شما همراهی می‌کند؛ دنباله‌ای که انگار نتیجه‌ی تمام آموخته‌های ناتی داگ در قصه‌گویی حماسی از زمان عرضه‌ی اولین آنچارتد روی پلی‌استیشن ۳ است. بازی داستانی چند لایه دارد و از نظر احساسی درگیرتان می‌کند. از طرف دیگر، گیم‌پلی مخفی‌کاری و اکشن بازی نسبت به قسمت قبل پیشرفت کرده و کمی از مکانیک‌های مانور و اکشن خوب آنچارتد را هم در خود دارد. Last of Us Part II ماجراجویی شگفت‌انگیزی است، اما در عین حال هم از قدرت‌ها و ضعف‌های روح انسان می‌گوید. این بازی یکی از بهترین انحصاری‌های پلی‌استیشن ۴ و یکی از بهترین‌های این نسل است.»

Game Informer: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

«می‌توانم مدت‌ها از میزان توجه به جزییات، دنیای بازی و مبارزات صحبت کنم، ولی آنچه که بخاطرش The Last of Us Part II بالاتر از بقیه قرار می‌گیرد، داستان است. این بازی درباره‌ی به چالش کشیدن قلب شماست، نه مهارت شما در بازی کردن، و من هم تا جایی که می‌توانم بازی کردنش را توصیه می‌کنم. جای صحبت از بازی بسیار زیاد است، ولی به خاطر لو رفتن نمی‌توان از آن گفت و شما هم باید هر چه سریعتر و با کمترین دانش قبلی آن را بازی کنید. اصلا لازم نیست تا مشخصا چیزی از بازی بدانید تا این موضوع را متوجه شوید که چقدر خوب گیم‌پلی و دنیای بازی کنار هم می‌آیند تا شما سنگینی اعمال و ناتوانی خود و خشونتی که هسته‌ی این بازی است را درک کنید. به راحتی می‌گویم که The Last of Us Part II بهترین بازی داستان-محوری است که تجربه کرده‌ام. من حس از دست دادن را درک کردم؛ حس سردرگم بودن را درک کردم. The Last of Us Part II بازی‌ای است که با هر پیچش، من را از داخل دگرگون کرد.»

The Guardian: نمره‌ی ۵ از ۵

«چنین مقایسه‌ای شاید غریب باشد، ولی حالا که کمی گذشته است و توانسته‌ام بازی را هضم کنم، متوجه شده‌ام که The Last of Us Part II از نظر داستانی من را یاد سایه‌ی کلوسوس می‌اندازد؛ بازی دیگری که آن هم از چگونگی برخورد با اندوه و عصبانیت می‌گوید. مثل سایه‌ی کلوسوس، The Last of Us Part II هم با کنترل هوشمندانه‌ی قدرتی که به بازی‌کننده می‌دهد، به من ضربه زد؛ روشی که فقط در زبان بازی‌های ویدیویی ممکن است و کاری می‌کند تا به کارهایی که انجام داده‌اید فکر کنید. The Last of Us Part II بازی‌ای است که فقط به عنوان یک ویدیوگیم می‌تواند وجود داشته باشد؛ از آن دسته بازی‌های تکان‌دهنده و چالش‌برانگیزی که شاید هر دهه دو سه بار پیش می‌آید.»

USgamer: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

«The Last of Us Part II یک بازی اکشن شگفت‌انگیز است؛ یک دنباله‌ی تیره‌تر و تاریک‌تر، دنباله‌ای که می‌خواهد جریان‌هایی که از سوی بازی‌های اکشن بزرگ تثبیت شده‌اند را کاملا برهم شکند. بازی همیشه هم در این هدف خود موفق نیست، ولی اجرای آنچه در ذهن داشته‌اند از همه نظر بی‌نقص است. داستان بازی پایانی بسیار مناسب برای داستان جوئل و الی ترتیب می‌بیند و اگر بخواهم خلاصه بگویم، از بهترین کارهای ناتی داگ است.»

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«وقتی که The Last of Us Part II را تمام کردم، مطمئن نبودم که بازی را دوست دارم. هضم بازی بسیار سخت است. بخشی از آن هم به خاطر شخصیت الی و کنترلی است که شما روی اعمال او ندارید. او شخصیتی بسیار عمیق و پر از نقص دارد و خودخواهی او به بسیاری از افراد صدمه وارد می‌کند. برخی از اوقات، صدمه و دردی که وارد می‌کنید آن‌قدر بی‌معنی است که بازی شما را بی‌حس رها می‌کند. بازی از همه نظر احساس ناامیدی را منتقل می‌کند و من تمام مدت به خاطر مجموعه‌ای از دلایل، به شدت احساس ناراحتی می‌کردم. اما هر چه بیشتر به آن فکر می‌کنم، داستان و شخصیت‌های آن را بیشتر ستایش می‌کنم. نمی‌خواستم هیچ کدام از اتفاقاتی که در بازی روی داد، به آن شکل رخ دهند و این موضوع هم زیبا و هم ناراحت کننده است.»

می‌تواانید در ادامه تمام نمراتی که نشریات و منتقدان مختلف به بازی داده‌اند را ببینید.

IGN: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GamesRadar: نمره‌ی ۵ از ۵

Game Informer: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

TheSixthAxis: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

VG247: نمره‌ی ۵ از ۵

God is a Geek: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GamingTrend: نمره‌ی ۱۰۰ از ۱۰۰

Telegraph: نمره‌ی ۵ از ۵

The Guardian: نمره‌ی ۵ از ۵

PlayStation Universe: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Push Square: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Gameblogfr: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

PlayStation LifeStyle: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Electronic Gaming Monthly: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Atomix: نمره‌ی ۹۸ از ۱۰۰

GamesBeat: نمره‌ی ۹۵ از ۱۰۰

Easy Allies: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

Wccftech: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

VideoGamer: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

بازی The Last of Us Part II هفته‌ی آینده به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر پیش از عرضه‌ی بازی را ببینید.

دانلود mp4

The post شاهکاری دیگر از ناتی داگ؛ نقدها و نمرات The Last of Us Part II منتشر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala