استودیوی بازی‌سازی IO Interactive در رویداد معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ از قسمت جدید مجموعه بازی‌های هیتمن رونمایی کرد. البته که این هیتمن جدید فقط هم مختص کنسول پلی‌استیشن ۵ نخواهد بود و عرضه‌ی آن برای تمام پلتفرم‌های حال حاضر در نظر گرفته شده است. بازی «هیتمن ۳» (Hitman III) برای عرضه در ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱ و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

آن‌طور که سازندگان بازی از هیتمن ۳ صحبت کرده‌اند، این قسمت جدید قرار است به سه‌گانه‌ی اخیر هیتمن پایان دهد؛ سه‌گانه‌ای که با بازی سریالی Hitman در سال ۲۰۱۶ شروع شد و در سال ۲۰۱۸ هم شاهد عرضه‌ی دنباله‌ی آن یعنی Hitman II بودیم.

از نظر گیم‌پلی، می‌توانیم انتظار نسخه‌ای پیشرفته‌تر از هیتمن ۲ را داشته باشیم؛ یعنی همان نقشه‌های بسیار بزرگی که با مجموعه‌ای از مکانیک‌ها و ابزارهای مختلف در مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند تا یک هدف را به هر شکلی که دوست دارند از بین ببرند.

هیتمن ۳ شش نقشه‌ی مختلف خواهد داشت و گفته شده که میزان آزادی عمل حتی از قسمت قبل هم بیشتر خواهد بود.

احتمالا مثل بازی قبل، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مراحل هیتمن ۱ و هیتمن ۲ هم به صورت بروزرسانی شده در هیتمن ۳ قرار بگیرند.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تیزر کوتاه گیم‌پلی Hitman 3 را ببینید. عرضه‌ی بازی برای زمستان سال جاری در نظر گرفته شده است.

