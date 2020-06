در رویداد آخر هفته‌ی پلی‌استیشن ۵ شاهد معرفی پروژه‌ای تازه از اسکوئر انیکس برای کنسول نسل بعد سونی بودیم. این بازی که فعلا با اسم موقت «پروژه‌ی آتیا» (Project Athia) معرفی شده، قرار است مشخصا برای کنسول پلی‌استیشن ۵ ساخته شود و از قابلیت‌های سخت‌افزاری این کنسول استفاده کند.

بازی در کنار پلی‌استیشن ۵ روی کامپیوتر هم عرضه خواهد شد.

این بازی جدید، اولین ساخته‌ی استودیوی تازه تاسیس «لومینوس پروداکشنز» (Luminous Productions) در اسکوئر انیکس است. استودیوی لومینوس پروداکشنز بخش بزرگی از تیم سازنده‌ی فاینال فانتزی ۱۵ را در خود جای داده است و این تیم، با موتور پایه‌ی فاینال فانتزی ۱۵ یعنی همان «لومینوس استودیو» روی ساخت این بازی کار می‌کنند.

در واقع، ساخت موتور پایه‌ی فاینال فانتزی ۱۵ آن‌قدر برای اسکوئر انیکس هزینه‌ی مالی داشت که اسکوئر مجبور شده است برای جبران هزینه‌های ساخت آن، حداقل تعدادی بازی دیگر روی این موتور تولید کند. البته که موتور پایه‌ی لومینوس استودیو یکی از قوی‌ترین موتورهای پایه‌ برای ساخت بازی است و قابلیت‌های گرافیکی شگفت‌انگیزی به سازندگان ارایه می‌دهد.

با این حال، کار با این موتور بسیار سخت است و تنها تیمی که ظاهرا توانایی کار با این موتور را دارد، همان تیم سازنده‌ی فاینال فانتزی ۱۵ است. در نتیجه اسکوئر چند وقت پیش استودیویی کاملا جدید از تیم سازند‌ی فاینال فانتزی ۱۵ به اسم لومینوس پروداکشنز تاسیس کرد تا با استفاده از دانش خود در استفاده از لومینوس استودیو، به ساخت بازی مشغول شوند.

گفته شده که بازی Project Athia از نظر داستانی بسیار عمیق خواهد بود و در عین حال، تجربه‌ای سینمایی و اکشن را به مخاطبان خود ارایه خواهد داد.

هیچ اطلاعات دیگری از Project Athia در دسترس نیست، به جز اینکه بازی در کنار پلی‌استیشن ۵ روی کامپیوتر هم عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده از Project Athia را ببینید.

دانلود mp4

The post اسکوئر انیکس از Project Athia برای پلی‌استیشن ۵ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala