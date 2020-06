بازی‌های مستقل و هنری در مراسم معرفی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ کم نبودند، ولی بدون شک می‌توان لقب جذاب‌ترین آن‌ها را به بازی Stray داد. در این بازی که دنیای سایبرپانک بسیار زیبایی را مقابل بازی‌کننده‌ها قرار می‌دهد، شخصیت اصلی یک گربه است.

عرضه‌ی بازی Stray برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.

بازی Stray توسط استودیویی مستقل به نام BlueTwelve و با تهیه کنندگی شرکت Annapurna Interactive تولید می‌شود. این بازی سال‌هاست که بدون نام و توسط تیمی بسیار کوچک در دست ساخت بود، ولی سازندگان بازی به تازگی توانسته‌اند افراد بیشتری را به تیم جذب کنند و ساخت بازی را با قدرت کلید بزنند.

در Stray کنترل یک گربه را به دست می‌گیرید؛ گربه‌ای که در یک شهر سایبرپانک و دورافتاده رها شده است. در نقش یک گربه، در شهر بازی گشت و گذار می‌کنید و به حل معماهای مختلف مشغول می‌شوید. نقش اصلی بازی در طول داستان تنها هم نخواهد بود و یک ربات کوچک هم به تدریج با گربه آشنا و همراه او خواهد شد.

گفته شده که در نقش گربه، می‌توانیم تعامل‌های جالب و بانمکی با محیط بازی داشته باشیم. با توجه به آنچه در تریلر دیده‌ایم، به جرات می‌توانیم بگوییم که با یکی از بهترین انیمیشن‌های گربه در بازی‌های ویدیویی طرف هستیم. به طور کلی از نظر گرافیکی بازی Stray خود را بارها فراتر از ساخته‌ی یک استودیوی کوچک و چند نفره نشان می‌دهد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Stray و تصاویری از آن را ببینید. عرضه‌ی بازی برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است و نسخه‌ای هم از بازی روی کامپیوتر عرضه خواهد شد.

