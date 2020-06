در برنامه‌ی آخر هفته‌ی پلی‌استیشن، شاهد رونمایی یک بازسازی بزرگ از بازی Demon’s Souls بودیم. به لطف این بازسازی، تجربه‌ی قسمت اول سری بازی‌های سولز پس از یک دهه، با گرافیکی بالاتر و روی پلتفرمی کاملا جدید، ممکن خواهد شد.

عرضه‌ی بازی Demon’s Souls به سال ۲۰۰۹ و کنسول پلی‌استیشن ۳ بازمی‌گردد.

عرضه‌ی بازی Demon’s Souls به سال ۲۰۰۹ و کنسول پلی‌استیشن ۳ بازمی‌گردد. این بازی به هنگام عرضه موفقیت چندان بزرگی کسب نکرد، ولی پس از انتخاب شدن به عنوان بهترین بازی سال از سوی گیم‌اسپات، از سوی جمعیت بزرگتری از گیمرها مورد توجه قرار گرفت و توانست به محبوبیت نسبتا بالایی برسد. این دیده شدن، موجب به ساخت قسمت بعدی این سری بازی‌ها یعنی «دارک سولز» شد.

بازسازی Demon’s Souls با همکاری دو استودیوی «بلوپوینت گیمز» و «ژاپن استودیو» سونی ساخته می‌شود. طبق گفته‌ی سونی، بازی کاملا از نو ساخته شده است و با کیفیتی بسیار بالاتر و سرعت اجرای بیشتر، روی پلی‌استیشن ۵ ارایه می‌شود.

بازی‌کننده‌ها این امکان را دارند تا به هنگام بازی، از بین قابلیت‌ها گرافیکی بیشتر مثل ری تریسینگ یا سرعت اجرای بالاتر، احتمالا ۶۰ فریم، یک حالت را انتخاب کنند.

می‌توانید در ادامه تریلر معرفی Demon’s Souls و تصاویری از آن را ببینید.

زمان عرضه‌ی بازی برای پلی‌استیشن ۵ مشخص نیست.

