PC Gaming Show 2020| بسته الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gematsu ساعاتی پیش و در درون مراسم PC Gaming Show استودیوی سازنده‌ی عنوان Remnant: From the Ashes یعنی Gunfire Games از بسته‌ی الحاقی جدید این عنوان با نام Subject 2923 رونمایی کرد.

بسته‌ی الحاقی جدید عنوان Remnant: From the Ashes با نام Subject 2923 تشکیل شده از محتویاتی نظیر بخش داستانی جدید، محدوده‌ها، باس‌ها و ماموریت‌های جدید، سلاح‌های جدید و مناسب با این بسته‌ی الحاقی و بروزرسانی بخش‌های بقا، ماجراجویی و هاردکور می‌باشد.

در درون بخش داستانی جدیدِ این بسته‌ی الحاقی بازیکنان ریشه‌های بخش "The Dreamers" را کشف خواهند کرده و چگونگی اتصال آن با dreaded Root را متوجه خواهند شد، این بخش داستانی جدید داستان عنوان Remnant: From the Ashes را ادامه خواهد داد، در درون بخش محدوده‌ها، باس‌ها و ماموریت‌های جدید بازیکنان به مناطقی جدید وارد شده و با چالش‌های جدیدی نیز رو به رو خواهند شد و به مبارزه‌ی خود برای بقا ادامه خواهند داد، در درون بخش سلاح‌های جدید بازیکنان در راستای زنده ماندن در برابر این تجربیات خطرناک جدید سلاح‌ها، ست جدیدی از زره‌ها و پوسته‌ها (نام اصلی: Skin) را دریافت خواهند کرد و در درون بخش بروزرسانی بخش‌های بقا، ماجراجویی و هاردکور بازیکنان با تهدیدهای نو ظهور و جدیدی مانند هیولا‌ها، سیاه چاله‌ها و باس‌ها در درون قسمت‌های بقا و ماجراجویی رو به رو خواهند شد، همچنین بازیکنان در درون قسمت‌های بقا و هاردکور جوایز و پاداش‌هایی را نیز دریافت خواهند کرد.

عنوان Remnant: From the Ashes هم اکنون بر روی کنسول Xbox One، کنسول PlayStation 4 و پلتفرم PC (انحصاراََ بر روی فروشگاه Steam) در دسترس بوده و قابل خریداری می‌باشد، بسته‌ی الحاقی جدید این بازی نیز به همین منوال و بر روی همین پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های مقصد بازی اصلی منتشر و عرضه خواهد شد.

