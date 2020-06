PC Gaming Show 2020 | تایید عرضه بازی Story of the Season برای PC

به گزارش پردیس‌گیم، ناشر مستقل XSEED Games در مراسم PC Gaming Show 2020 تأیید کرد که بازی شبیه‌ساز زندگی مزرعه داری Story of the Season: Friends of the Mineral Town همزمان با نسخه Nintendo Switch برای PC نیز در تاریخ سه‌شنبه 24 تيرماه عرضه می‌شود. شایان ذکر است که نسخه PC از 8 زبان مختلف پشتیبانی می‌کند، و شامل وضوح تصویر تا 4K و تنظیمات گرافیکی متعدد، همچنين پشتیبانی از موس و صفحه‌کلید می‌باشد.

بازی Story of the Season:Friends of the Mineral Town بازگشت عنوان مورد انتظار در سبک شبیه‌ساز زندگی مزرعه داری، که در ژاپن به اسم Bokujo Monogatari شناخته می‌شود. نسخه اولیه بازی در سال 2003 برای کنسول دستی Game Boy Advance عرضه شده بود. بازی Story of the Season:Friends of the Mineral Town اولین نسخه از سری است که برای Nintendo Switch و PC عرضه می‌شود. در این بازسازی فوق‌العاده که به همراه محتوای اضافه عرضه می‌شود، طرفداران قدیمی می‌توانند شاهد بازگشت دنیای شگفت انگیز بازی به همراه مکانیک‌های جدید و شخصیت‌های بازطراحی شده به همراه ترجمه جدید باشند. بازیکنان جدید نیز شاهد یک گیم‌پلی جذاب مزرعه‌داری به همراه شخصیت‌های پیچیده می‌شوند که این مجموعه را به استانداردی در این سبک بدل کرده است.

